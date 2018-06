Nemovitostní fond Arete Invest získal ocenění Czech Top 100

„Zvláštní ocenění od Czech Top 100 jsme obdrželi již loni, a to za inovace a transparentnost na českém investičním trhu. To, že jsme naši pozici obhájili a získali další ocenění, které již odráží i výnosnost fondu, nás opravdu těší a jsme na to velmi hrdí. Během několika let fungování se nám totiž podařilo dosáhnout obrovského úspěchu a zařadit se po boku největších českých firem,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel a předseda správní rady fondu Arete Invest.

Fond Arete Invest je zaměřený na investice do dokončených a již pronajatých komerčních nemovitostí, které generují pravidelné výnosy v podobě nájmů. Díky tomu nabízí svým investorům nadprůměrné zhodnocení investic – hrubý výnos podfondu činil za loňský rok přes 44 %. Investorům jsou k dispozici průběžné hotovostní distribuce ve výši až 6 % ročně vyplácené na čtvrtletní bázi. Arete Invest se drží čtyř základních principů – své odbornosti, hmatatelnosti investic a jednoduchosti a otevřenosti vůči svým investorům.

autor: Tisková zpráva