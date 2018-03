Novinky na železnici v nové turistické sezoně v Praze a Středočeském kraji

Začnou jezdit nové turistické vlaky z Prahy do Brd i Českého ráje, opět vyjedou cyklovozy na Posázavský pacifik, Praha i Středočeský kraj připravují provoz nových historických vlaků KŽC a už do páté sezony vstoupí rodinný výletní vlak Cyklohráček. Na dalších turistických vlacích se objeví legendární motorové lokomotivy bardotky a cestující dostanou do ruky vůbec poprvé Zážitkového průvodce Pražské integrované dopravy. Od 1. dubna se výrazně rozšíří počet železničních stanic ČD, které nabídnou cestujícím jízdenky Pražské integrované dopravy.

„Od 1. dubna se plošně rozšíří možnost nákupu jízdenek Pražské integrované dopravy do všech osobních pokladen ČD, které se nachází ve stanicích zapojených do systému Pražské integrované dopravy. Kromě jízdenek ČD dostanou lidé v 93 stanicích přímo od pokladních také jednotlivé jízdenky PID, které jsou často cenově výhodnější,“ říká náměstek primátorky a pražský radní pro dopravu Petr Dolínek. „Dosud to šlo v 28 stanicích, kde jsme s ČD tuto službu testovali, teď k nim přibude dalších 65 stanic.“

„Největší novinkou letošní sezony je Cyklovlak Brdy a pravidelný víkendový rychlík z Prahy do Českého ráje a Prachovských skal. Cyklovlak Brdy zvládne převézt několik desítek kol a doveze cestující do Jinců, Příbrami a Březnice, odkud je to už jen kousek na krásné cyklistické trasy Brd,“ říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy. „Do rady Středočeského kraje také míří návrh na objednání nových historických vlaků dopravce KŽC a také obnovení pravidelného provozu na trati Čelákovice–Mochov,“ dodal Petrtýl.

„Rád bych upozornil také na stále oblíbenější Cyklohráček. Letos vstoupí už do páté sezony, vozí výletníky a hlavně rodiče s dětmi z Prahy kolem Okoře do Slaného. Tento rok poprvé vyjede v sobotu 24. března a rodiče s dětmi se v něm ani chvíli nebudou nudit,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík. „Domluvili jsme se s Českými drahami na dalším nasazení legendárních bardotek. Jsou to unikátní československé lokomotivy ze šedesátých let, za kterými se kvůli jejich nezaměnitelnému zvuku motoru sjíždí železniční nadšenci z celého světa. Budou vozit cestující na trati Posázavského pacifiku a nově se objeví také na Cyklovlaku Brdy z Prahy do Březnice.“

„Každý, kdo bude vyrážet na výlet vlakem v Praze nebo Středočeském kraji by se určitě měl podívat také na cenu jízdenky při použití jízdného Pražské integrované dopravy. Počet spojů, kde jízdné PID platí, se neustále rozšiřuje a v drtivé většině případů je to způsob jak cestovat vlakem levněji,“ upozorňuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Pavel Procházka. „Abychom ale nemluvili jen o speciálních turistických vlacích, letos jsme na řadě tratí objednali i další víkendové vlaky pro běžné cestování. Více vlaků jezdí třeba na hrad Okoř do Noutonic, na Posázavském pacifiku, na trati z Mělníka do Mšena nebo třeba z Kralup nad Vltavou do Slaného i Velvar.“

Rok 2018 bude také ve znamení oslav stého výročí vzniku Československé republiky. „Při této příležitosti připravujeme mnoho zajímavých akcí. Po republice včetně středních Čech bude například jezdit tzv. Prezidentský vlak. V něm budou řazené vagony, které vozily československé a české prezidenty. Na 28. října připravujeme speciální parní vlak do Lužné u Rakovníka a oslavy stého výročí vzniku republiky pak zakončíme těsně před Vánoci jízdou protokolárního vlaku, který připomene příjezd T. G. Masaryka z Rakouska do Prahy,“ uzavírá informace o letošních železničních akcích Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy Českých drah.

Zajímavé akce přehledně v novém průvodci

Velkou novinkou letošního roku je Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy, který vychází ve formě přehledné brožury. Obsahuje vše, co by pravidelné i sváteční výletníky mohlo zajímat:

Vůbec poprvé se veřejnosti do rukou dostává souhrnný kalendář všech zvláštních jízd a tematických akcí v Praze i ve Středočeském kraji, doplněný o mapu zážitků.

Průvodce obsahuje přehled všech pravidelných rekreačních spojů. Kromě návštěvníků hlavního města ho ocení i Pražané, kteří dosud neobjevili kouzlo vltavských přívozů, tramvajové retrolinky č. 23 nebo nezažili výhled na město z Pražského motoráčku.

Slevové kupony doplňují podrobnou kapitolu tipů na zajímavé výletní destinace. Lidé díky nim mohou získat řadu slev a výhod v muzeích nebo v zooparku.

Novým výletním vlakem do Českého ráje

Motorová souprava Českých drah otevře 24. března novou sezonu výletních vlaků přímo pod kopce Českého ráje. Zvláštní turistický spoj z Prahy přes Nymburk, Kopidlno a Jičín do Turnova pojede nově každou sobotu, neděli i o svátcích. Nabídne tak ideální spojení pro pěší výletníky i cykloturisty, kterým umožňuje pohodlně navštívit impozantní Prachovské skály, zámek Hrubá Skála, zříceninu hradu Trosky, zámeckou zahradu v Kopidlně a další z řady atrakcí Českého ráje.

Vlak vyjíždí v 8.38 z pražského hlavního nádraží a do Turnova dorazí v 11.19. Na zpáteční cestu se vydá v 16.41 a do Prahy přijede v 19.13, a to o víkendech a svátcích až do 28. října.

Stále atraktivní Brdy dostanou nový víkendový cyklovlak

Na stále rostoucí popularitu pohoří Brdy mezi turisty Středočeský kraj reaguje novým víkendovým vlakem z Prahy přes Příbram do Březnice. Určen je nejen cyklistům, kterým nabídne snadný způsob přepravy kola až pod brdské kopce, ale také všem výletníkům, které láká hornická historie města Příbrami a pěší túry po okolí.

Atrakcí pro dopravní nadšence bude i souprava samotná, v jejímž čele se bude objevovat historická motorová lokomotiva řady 749, přezdívaná bardotka. Ve vlaku bude řazen vůz uzpůsobený pro přepravu jízdních kol. Spoj s názvem Cyklo Brdy bude vyjíždět od 24. března v sobotu a v neděli až do konce října, vždy v 8.46 z Prahy hl.n. Cesta do Březnice bude trvat přesně dvě hodiny a zpět do metropole vyrazí vlak v 17.23. Mezi Prahou a Příbramí je možné využít také jízdenky Pražské integrované dopravy.

Do Brd i cyklobusem z Dobřichovic

Vyznavači cykloturistiky ocení návrat tradičního cyklobusu, který v letošním roce odveze výletníky s koly do brdských lesů už pošestnácté. Trasa autobusu zůstává stejná jako v minulých letech: z parkoviště vedle nádraží v Dobřichovicích se autobus vydá přes Černolice, Řitku, Mníšek pod Brdy do Kytína a po stejné trase se i vrátí zpět. V Dobřichovicích spoj navazuje na vlaky linky S7, díky čemuž je dostupný širokému okruhu cestovatelů nejen z Prahy, ale i Středočeského kraje.

Linka je v provozu vždy o sobotách, nedělích a svátcích od 7. dubna do 7. října. Odjezdy autobusu z Dobřichovic jsou v 8.45, 10.45, 12.45, 14.45 a v 16.45 (poslední končí v Mníšku); zpět z Kytína v 9.40, 11.40, 13.40 a 15.40. Celou trasu spoj ujede za 35 minut a pojme až 25 kol. V cyklobusu i ve vlacích linky S7 platí také jízdenky Pražské integrované dopravy, které zajišťují plynulý přestup na jediný jízdní doklad. Ve vlacích je však potřeba kolo odbavit podle tarifu ČD (30 Kč pro jízdu do 50 km). V cyklobusu zaplatí cestující za kolo jen 16 Kč.

I letos sveze malé výletníky Cyklohráček na Okoř a do Slaného

Vyrazit na výlet a během cesty zažít spoustu zábavy – o to se opět postarají hrajvedoucí ve výletním vlaku plném her a zábavy. Od 24. března do 28. října každou sobotu, neděli a ve sváteční dny vyrazí z Prahy kolem hradu Okoř do Slaného. Kromě vozu pro kola veze i vagony plné hraček, deskových her a balonků a jede po turisty vyhledávané trase přes Smíchov (severní nástupiště), Hostivici, Středokluky, Podlešín až do Slaného.

Výletníci se mohou kochat výhledy na Prahu z Pražského semmeringu či sledovat přírodu kolem hradu Okoř. Sedmkrát za sezonu dokonce Cyklohráček navštíví i Zlonice s možností návštěvy místního železničního muzea – poprvé tam najaře vyrazí 28. dubna.

Odjezdy z Prahy jsou naplánovány na 9.03 a 12.58, zpět ze Slaného Cyklohráček odjíždí v 11.01 a 16.55.

Ve vlaku platí tarif ČD i Pražské integrované dopravy. Při cestě z Prahy do Slaného (pásmo 4) bude cestující potřebovat jízdenku pro osm pásem za 62 Kč (dítě za 31 Kč), a v případě, že již má Lítačku pro Prahu (pásma P, 0, B), bude postačovat označení jízdenky pro čtyři pásma za 32 Kč (dítě za 16 Kč).

Bardotka v plné kráse na výletních vlacích

Málokteré československé vozidlo si získalo srdce železničních nadšenců tak, jako motorová lokomotiva typu T478.1 z poloviny 60. let. Tyto stroje brzy získaly přezdívku bardotka podle charakteristického tvaru přední kapoty, připomínajícího křivky filmové hvězdy Brigitte Bardot v době její největší slávy. Dnes už sice zamračeně vypadající lokomotivy v pravidelném provozu jezdí jen velmi výjimečně, o to cennější je ale pro fanoušky možnost potkat se s nimi na vybraných turistických vlacích během celé letní sezony.

Právě bardotky potkají cestující na malebné trase Posázavského pacifiku, vedoucí z Prahy údolími řek Vltavy a Sázavy. Z Prahy hl.n. vyjede bardotka v sobotu, v neděli a o svátcích v 9.23 do Čerčan, odkud se vydá na zpáteční cestu v 15.37.

Další příležitostí k setkání s bardotkou bude nový turistický vlak Cyklo Brdy z Prahy do Březnice, který bude jezdit o víkendech a svátcích v 8.46 z hlavního nádraží.

Cyklovozy na Posázavském pacifiku

Počet cyklistů ve víkendových vlacích neustále roste, a tak letos opět vyrazí na Posázavský pacifik také vlaky se speciálními cyklovozy.

Pojedou z Prahy do Dobříše o víkendech a o svátcích v 8.55 a 10.25, zpět z Dobříše budou mít odjezd v 16.34 a 17.36. Další vůz pro majitele kol se objeví také na spojích z Prahy do Čerčan přes Týnec nad Sázavou. Z Prahy pojede v sobotu v 9.55 (v neděli v 10.55) a 16.25. Zpátky z Čerčan poslouží cyklistům vlaky v 14.05 a 18.08.

Jarní akce Pražské integrované dopravy

Pražská integrovaná doprava i letos otevře turistickou sezonu akcemi určenými pro celou rodinu, které potěší nejen dopravní nadšence. Kromě velmi oblíbených tematických akcí v pražském metru se víkendy ponesou ve znamení zvláštních parních vlaků i historických autobusů.

14. dubna si přijdou na své fanoušci silných motorů na Dni autobusů v Letňanech , kde se ukáže na čtyřicet autobusů dopravců v systému PID. Přehlídku budou doprovázet jízdy historickými autobusy a program pro malé i velké.

, kde se ukáže na čtyřicet autobusů dopravců v systému PID. Přehlídku budou doprovázet jízdy historickými autobusy a program pro malé i velké. 12. května zavítá pára do Mladé Boleslavi , kde zvláštní vlak z Nymburka zahájí Středočeský železniční den . Připravený program zahrnuje i výstavu historických kolejových vozidel, autobusů a jízdy po okolí města.

, kde zvláštní vlak z Nymburka zahájí . Připravený program zahrnuje i výstavu historických kolejových vozidel, autobusů a jízdy po okolí města. 2. června pak oslavíme s nejmenšími cestujícími Mezinárodní den dětí ve velkém stylu. Ze stanice Praha-Braník budou vyjíždět zvláštní parní i motorové vlaky na okružní jízdy po metropoli a zcela unikátní příležitostí bude projížďka po vlečce depa Kačerov, která spojuje železnici se sítí metra. Do kačerovského depa pojede také historická souprava metra a svezení bude možné i historickými autobusy či tramvají.

KŽC plánuje nové vlaky pro turisty i pravidelně dojíždějící

Společnost KŽC Doprava od dubna plánuje rozšíření svého provozu na linkách v systému Pražské integrované dopravy. K městské lince S34, která jezdí v pracovních dnech mezi Masarykovým nádražím a Čakovicemi, by mohla přibýt od 3. dubna také nová regionální vlaková linka S24 z Čelákovic do Mochova, kde pravidelné vlaky nejezdily téměř dvanáct let. Nové vlaky by měly jezdit v pracovních dnech šestkrát v každém směru, díky čemuž vzniká nové pohodlné spojení z Mochova až na pražské Masarykovo nádraží za 38 minut díky rychlým přestupním vazbám v Čelákovicích.

Kromě nové linky pokračuje i celoroční víkendový provoz historického Pražského motoráčku z hlavního nádraží do stanice Praha-Zličín, a také celá řada víkendových nostalgických linek v regionu, na nichž platí jízdenky Pražské integrované dopravy:

Podlipanský motoráček od 30. června do 26. srpna spojuje středočeské obce Pečky, Kouřim a Bečváry.

od 30. června do 26. srpna spojuje středočeské obce Pečky, Kouřim a Bečváry. Severním směrem vypravuje KŽC z Prahy od 30. března Kokořínský rychlík přes Neratovice do Mšena v oblasti Kokořínska. Spoj je ideální pro návštěvu kokořínského panství a dolu i města Mělníka.

přes Neratovice do Mšena v oblasti Kokořínska. Spoj je ideální pro návštěvu kokořínského panství a dolu i města Mělníka. Pošumavský rychlík je určen pro výlety do jižních Čech. Historický motorový vůz bude vozit cestující od června do konce září, vždy v sobotu z Prahy přes Příbram a Strakonice do Volar a v neděli zpět, s přihlédnutím k prodlouženým víkendům v létě.

je určen pro výlety do jižních Čech. Historický motorový vůz bude vozit cestující od června do konce září, vždy v sobotu z Prahy přes Příbram a Strakonice do Volar a v neděli zpět, s přihlédnutím k prodlouženým víkendům v létě. Rakovnický rychlík nechá od 30. března do 28. října zavzpomínat na 70. léta díky autentické retrosoupravě ČSD s motorovou lokomotivou bardotka, která absolvuje jízdu z Prahy hl.n. do Rakovníka za necelé dvě hodiny, se zastávkou v blízkosti státního hradu Křivoklát.

nechá od 30. března do 28. října zavzpomínat na 70. léta díky autentické retrosoupravě ČSD s motorovou lokomotivou bardotka, která absolvuje jízdu z Prahy hl.n. do Rakovníka za necelé dvě hodiny, se zastávkou v blízkosti státního hradu Křivoklát. Od 2. června poskytne Podtrosecký rychlík ještě víc možností pro výlety v Českém ráji. Souprava ze 60. let bude jezdit z Prahy přes Mladou Boleslav až do Jičína k Prachovským skalám.

Nostalgické vlaky ČD v Praze a Středočeském kraji

Podobně jako v předchozích letech, i na letošní turistickou sezonu připravují České dráhy pestrou nabídku nostalgických jízd. „Cestující zavedou na atraktivní místa a akce ve středních Čechách a připomenou také některé významné historické události. Na těchto akcích spolupracujeme s celou řadou partnerů, kteří nám pomáhají s organizací,“ říká Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Praze.

Milovníci železniční nostalgie se tak budou moci vypravit parním vlakem na Řípskou pouť (21. dubna), na Audienci u Karla I. do Brandýsa nad Labem (28. dubna), nebo na Svatoanenský jarmark ve Žlebech (21. července). Chybět nebudou ani tradiční jízdy po trati Posázavského pacifiku (26. května a 1. září do Vlašimi, 23. června a 7. července do Sázavy a 18. srpna do Kácova) nebo oblíbený Vlak na Dobříš (19. května).

I letos bude také možné vyrazit parními vlaky na hrad Křivoklát. České dráhy připravují jízdy na Velikonoce (31. března a 1. dubna), na akce Křivořezání (4. srpna) a Křivoklání (29. září) a také během adventu (15. a 16. prosince). „Zdaleka největší význam ale bude mít slavnostní jízda 28. října u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Tento vlak bude začínat na hlavním nádraží a v soupravě bude kromě historických vozů, které pravidelně řadíme do křivoklátských expresů, zařazen také Masarykův salonní vůz,“ zdůrazňuje Jakub Goliáš. Cílovou stanicí tohoto vlaku bude podobně jako v případě běžných křivoklátských expresů Lužná u Rakovníka. Ve svátek 28. října tu bude připravený slavnostní program.

Do Lužné, kde sídlí železniční muzeum Českých drah s unikátní expozicí historických vozidel, pojedou z Prahy také další vlaky, a to na zahájení (5. a 6. května) a ukončení sezony (6. a 7. října). Kromě toho jsou v plánu také další nostalgické vlaky, které budou začínat v Lužné a zavezou cestující například do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, do Berouna, Kralovic nebo Kolešovic.

Na nostalgické jízdy nebude potřeba vyrážet daleko za Prahu, řada akcí bude totiž přímo v hlavním městě. Fanoušci železnice se můžou těšit na tradiční akce, jako jsou Den dětí na nádraží v Praze-Braníku (2. června), Regionální den železnice ve stanicích Praha-Smíchov a Praha-Uhříněves (15. září) nebo Mikulášské vlaky (1. a 2. prosince).

Detailní přehled nostalgických jízd najdou zájemci na webu ZDE a ZDE.

ČD oslaví sté výročí vzniku Československé republiky

Řada akcí Českých drah letos proběhne ve znamení oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Národní dopravce chystá několik projektů, které připomenou nejen historii samotných státních drah, ale i úlohu, kterou v běhu dějin republiky železnice sehrála.

„České dráhy jsou hrdým nositelem historie železniční dopravy na území našeho státu a odkazu našich předků. Proto je nám ctí připravit k tomuto jedinečnému jubileu sérii aktivit, které stoleté výročí vzniku naší země a Československých státních, potažmo Českých drah připomínají,“ uvedl Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy ČD.

Události nebudou koncentrované jen na konec října, naopak budou rovnoměrně rozložené do celého „osmičkového“ roku. Podrobnosti o všech plánovaných akcích, ale i zajímavé informace o historii drah najdou fanoušci železnice od dubna na speciálních stránkách ZDE. „V září vydáme knihu Historie státních drah 1918 – 2018, kterou připravujeme společně se slovenským národním dopravcem ZSSK,“ doplnil Jiří Ješeta. Celou kampaň doprovází logo „100 let spolu“.

Speciální vlaky u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa

Prezidentský vlak – společný projekt Českých drah a Národního technického muzea. Speciální souprava, v níž budou řazené mimo jiné salonní vozy, které vozily československé prezidenty, vyjede na konci června do vybraných destinací v České republice i na Slovensku. Ve vlaku bude i expozice věnující se cestám prezidentů. Svou cestu tento vlak ukončí na začátku září. Termíny budou upřesněny.

– společný projekt Českých drah a Národního technického muzea. Speciální souprava, v níž budou řazené mimo jiné salonní vozy, které vozily československé prezidenty, vyjede na konci června do vybraných destinací v České republice i na Slovensku. Ve vlaku bude i expozice věnující se cestám prezidentů. Svou cestu tento vlak ukončí na začátku září. Termíny budou upřesněny. Legiovlak – projekt Československé obce legionářské a řady partnerů včetně ČD, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Na svou letošní pouť se Legiovlak vydává 15. března. Termíny a místa jsou uvedené na webu Legiovlaku.

– projekt Československé obce legionářské a řady partnerů včetně ČD, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Na svou letošní pouť se Legiovlak vydává 15. března. Termíny a místa jsou uvedené na webu Legiovlaku. Protokolární vlak na Národní den železnice 22. září 2018 v Českých Budějovicích. Národní den železnice bude tematicky laděn k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Na místě budou k vidění unikátní historické stroje, které se významně podílely na psaní historie české železnice.

22. září 2018 v Českých Budějovicích. Národní den železnice bude tematicky laděn k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Na místě budou k vidění unikátní historické stroje, které se významně podílely na psaní historie české železnice. Speciální vlak Praha – Lužná u Rakovníka – výroční jízda speciálního parního vlaku z Prahy do Lužné u Rakovníka ve státní svátek 28. října.

– výroční jízda speciálního parního vlaku z Prahy do Lužné u Rakovníka ve státní svátek 28. října. Masarykův vlak – rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu vlakem. Souprava pojede z Rakouska přes Horní Dvořiště, České Budějovice, Veselí nad Lužnicí a Tábor do Prahy. Akce proběhne v úzké spolupráci s Československou obcí legionářskou, Národním technickým muzeem a městy na trase vlaku. Termín akce je 21. – 22. prosince 2018.

Další akce ČD v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR

Po stopách Masaryka – komentované prohlídky Vládního salonku na pražském hlavním nádraží a Masarykova salonku na Masarykově nádraží. Připravené budou každou poslední sobotu v měsíci od 28. dubna do 29. prosince a během dalších pravidelných akcí (např. Dnů evropského kulturního dědíctví nebo festivalu Open House) od 10 do 17 hodin.

– komentované prohlídky Vládního salonku na pražském hlavním nádraží a Masarykova salonku na Masarykově nádraží. Připravené budou každou poslední sobotu v měsíci od 28. dubna do 29. prosince a během dalších pravidelných akcí (např. Dnů evropského kulturního dědíctví nebo festivalu Open House) od 10 do 17 hodin. Vydání knihy Historie státních drah 1918 – 2018

Z Národního archivu budou zapůjčeny filmy o historie železnice. Postupně budou zařazovány na YouTube profil Redakce ČD

Na organizaci oslav České dráhy spolupracují mimo jiné s nákladním dopravcem ČD Cargo, Národním technickým muzeem, Železniční společností Slovensko, agenturou Czech Tourism, Středočeským krajem, Správou železniční dopravní cesty a Železnicemi Slovenské republiky.

Výjezdní a zvláštní vlaky Českých drah – jízdy na míru

Zázemí a zkušenosti národního dopravce umožňují Českým drahám zajišťovat nejen dopravní obslužnost v rámci celé České republiky, ale i realizovat speciální vlaky podle přání zákazníka. Kromě řešení spojů na míru ČD nabízejí palubní catering JLV a doprovodné služby ve stanicích v ČD Lounge a saloncích.

Ve vlaku lze uspořádat standardní i netradiční setkání – firemní akce, výjezdní zasedání, prezentace, teambuildingy, nebo filmování, soukromé oslavy i svatby. „Nabízíme sestavení vlaku podle přání zákazníka a jízdy po vybraných trasách. Dokážeme vypravit vlak pro různě velkou skupinu osob a dojet co nejblíže místu dalšího návazného programu,“ říká Jiří Ješeta, obchodní ředitel Českých drah a doplňuje: „Vlak může být sestaven z moderních nebo historických vozidel, kterými České dráhy v dostatečné míře disponují. Zákazníci tak můžou zvolit třeba cestu klimatizovaným konferenčním vozem, parním vlakem nebo unikátním motorovým vozem Stříbrný šíp.“

Zvláštní a nostalgické vlaky lze objednat na generálním ředitelství Českých drah, odboru obchodu osobní dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 (ZDE).

Psali jsme: České dráhy vypsaly zakázku na výrobce nových vlaků pro Moravskoslezský kraj ČD Minibary nově i v rychlících na trati mezi Prahou a Hradcem Králové České dráhy: Historickým vlakem na výstavu For Model České dráhy představily nabídku výjezdních a zvláštních vlaků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva