OHK Most: Dobrý list komory

27.06.2018 17:45

Okresní hospodářská komora Most již pošestnácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů střeních škol, členů OHK Most Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni města Mostu z rukou předsedy OHK Most Ing. Junga, viceprezidenta HK ČR pana Romana Pommera, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu Statutárního města Most Ing. Tomáše Brzka, 1. místostarostky města Litvínova RNDr. Eriky Sedláčkové a dalších významných hostů 31 absolventů středních škol na Mostecku.