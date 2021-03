OZO Ostrava: Ostravské sběrné dvory v dubnu přejdou na letní provoz a o Velikonocích nepřijedou popeláři

reklama

Letní provoz sběrných dvorů

„Sběrné dvory v Mariánských Horách, Radvanicích, Slezské Ostravě a Staré Bělé budou v pracovní dny přes léto otevřeny od 9 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Sběrný dvůr v Krásném Poli bude ve středy a pátky v provozu od 14 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Největší sběrné dvory v Kunčicích, Přívoze, Porubě, Třebovicích a Zábřehu budou otevřeny denně od 8 do 20 hodin, a to včetně víkendů. A celoročně beze změn je otevřen sběrný dvůr v Polance nad Odrou: ve středu a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin,“ shrnuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a dodává, že občané Ostravy mohou využívat kterýkoli ze sběrných dvorů, a to i v jiném městském obvodu, než sami bydlí. Přivážet sem mohou například objemný nábytek, elektrospotřebiče, nebezpečné odpady i zelený odpad. „Ostravané sem mohou za poplatek přivézt i stavební suť. Sběrné dvory v Ostravě však nejsou určeny pro odpad z firem ani pro mimoostravské domácnosti,“ vysvětluje Vladimíra Karasová a připomíná, že od letošního roku sběrné dvory v Ostravě nepřijímají pneumatiky.

Reuse centrum

Přestože loni otevřené Reuse centrum OZO Ostrava je z důvodu vládních opatření i nadále zavřeno, občané mohou do sběrných dvorů stále přivážet i předměty určené k opětovnému použití. Ve sběrných dvorech jsou nově instalovány sběrné boxy, v nichž jsou předměty v suchu a bezpečí uskladněny až do převozu do reuse centra. „Tím, že Ostravané dají předmětům, které už nechtějí používat, ale které jsou stále funkční, druhou šanci, přispívají do veřejné sbírky Veřejná zeleň v Ostravě. Tam putují finanční prostředky získané prodejem darovaných věcí,“ připomíná Vladimíra Karasová.

Kompost a svoz zeleně

Ze sběrných dvorů OZO Ostrava si mohou Ostravané naopak odvézt zeminový substrát balený v 18litrových pytlích. Ti, kteří ho potřebují víc, mohou zajet přímo do kompostárny v Hrušově, kde je kompost prodáván nebalený.

S prací na zahrádkách souvisí i dubnové zahájení pravidelného svozu zeleně ve 14denních intervalech. To přes zimu probíhalo jednou měsíčně.

Svoz o velikonočních svátcích

Sběrné dvory budou uzavřeny na Velký pátek, tedy 2. dubna, a na Velikonoční pondělí 5. dubna. Určitá změna se týká i svozu odpadu. „Na Velký pátek bude svoz probíhat jako ve všední den, ale v pondělí 5. dubna odpad svážet nebudeme. Většina zaměstnanců firmy má volno,“ vysvětluje Vladimíra Karasová a upozorňuje, že v povelikonočním týdnu bude tím pádem svoz odpadu o jeden den posunut. Omezený provoz bude i v areálu skládky a kompostárny v Hrušově: v pátek jen do 14 hodin, v pondělí zavřeno.

