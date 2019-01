Obchodní inspekce poprvé zakazuje prodej nebezpečného holicího strojku

Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje výskyt nebezpečných výrobků na českém trhu. Nejčastěji se jedná o nebezpečné hračky, které jsou vážným zdravotním rizikem pro nejmenší děti, tentokrát zachytila na českém trhu i nebezpečný holicí strojek. Výrobek inspektoři objevili v provozovně „Smíšené zboží“ v Chebu a prodáván byl za 99 korun.

Holicí strojek „Boli Razor RSCW-6008“, který má odnímatelnou dvojpólovou vidlici, která je součástí výrobku, slouží pro připojení do elektrické sítě a při nabíjení nemá předepsané rozměry, její kolíky nejsou opatřeny ochrannými návleky z izolantu. Při zasouvání vidlice do elektrické síťové zásuvky jsou přístupné „živé části“ výrobku pod napětím. Vážné riziko hrozí uživateli při manipulaci s odnímatelnou dvojpólovou vidlicí sloužící k dobíjení, která nemá předepsané rozměry a není opatřena ochranným návlekem z izolantu, dotkne-li se spotřebitel přístupných „živých“ částí dutinek kolíků vidlice, které budou pod napětím, může dojít k úrazu uživatele elektrickým proudem a tím k vážnému úrazu a uživatel může být usmrcen. Uvedený výrobek se navíc během provozu může porouchat takovým způsobem, že přístupové kovové části budou trvale pod napětím 230 V, uživatel se dotkne holicího strojku, dojde k zásahu elektrickým proudem a uživatel může být usmrcen. Výrobek také není opatřen stanoveným označením CE a varovnou značkou dle normy: „není určeno do vlhkého prostředí“. Není přiložen návod a bezpečnostní instrukce v českém jazyce také chybí. Nejsou uvedeny identifikační údaje výrobce a další povinné údaje.

Česká obchodní inspekce uložila okamžité stažení uvedeného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm budou zveřejněny v systému RAPEX.

Identifikační údaje:

Název výrobku: Holicí strojek

Typ / číslo modelu: Boli Razor RSCW-6008

Výr.č./EAN: 29181777792

Identifikační údaje výrobce: Nb Shuaifeng

Identifikační údaje dovozce: Omnia Tour s.r.o., Slavníkova 2357/9, 16900 Praha

Distributor: HX888 s.r.o., Cholupická 688/25, 14200 Praha

Země původu: Čína

autor: Tisková zpráva