Oborová zdravotní pojišťovna: Radovan Kouřil ředitelem OZP na další čtyři roky

„Byl bych rád, aby naši klienti mohli být hrdí na to, že jsou pojištěni u OZP. Přestože je to nelehký úkol, obzvlášť v případě zdravotní pojišťovny, musíme ho mít stále na zřeteli jak v každodenní činnosti, tak při přípravě nových projektů, kterými se budeme chtít odlišit od konkurence,“ říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

Správní rada na svém zasedání také schválila zdravotně pojistný plán na rok 2020. Ten navyšuje platby poskytovatelům zdravotních služeb o bezmála dvě miliardy korun ve srovnání s letošním rokem. Nárůst výdajů je tak téměř desetiprocentní.

„Výdaje do zdravotnictví rostou každoročně zejména s ohledem na stárnutí populace a vstup nových technologií a léků do praxe. Pouhé přilití nových peněz do systému ale neznamená automaticky lepší péči o klienty. Dlouhodobou roli Oborové zdravotní pojišťovny proto vidím v tom, abychom byli schopni efektivně řídit náklady a v maximální míře odměňovali za kvalitu. Právě tím směrem míří i bonifikační programy pro lékaře schválené už v tomto zdravotně pojistném plánu,“ dodává Kouřil.

Ing. Radovan Kouřil nastoupil do OZP v roce 2011 jako výkonný ředitel. V roce 2016 byl jmenován do funkce generálního ředitele. V pojišťovnictví působí od roku 1996. Do roku 2010 působil jako finanční ředitel Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, respektive České průmyslové zdravotní pojišťovny. V letech 1997 až 2010 zastával funkci vedoucího ekonomické sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

