Obránci zvířat: Poslanci ANO potopili zákaz klecových chovů slepic, Babiš čelí veřejné výzvě

Spolek OBRAZ - Obránci zvířat proto spouští kampaň Výzva Babišovi, v rámci níž mají odpůrci klecí apelovat na premiéra Andreje Babiše, aby ve své straně zasáhl. Při té příležitosti spolek vypustil i dosud nezveřejněné záběry z klecových farem včetně děsivých výpovědí některých jejích pracovníků.

O pozměňovacím návrhu se rozhodovalo ve výboru pro životní prostředí a zemědělském výboru. Ve výboru pro životní prostředí návrh prošel o jeden hlas, garanční zemědělský výbor se však postavil proti. V obou výborech hlasovali proti návrhu všichni poslanci vládní strany ANO. Naopak mezi podporovateli návrhu byli Piráti, TOP 09, ODS, ČSSD i část SPD a KDU-ČSL.

Jestli bude návrh přijat při projednávání v Poslanecké sněmovně tak zcela záleží na nejpočetnějším poslaneckém klubu ANO, který se zatím staví jednoznačně proti. Obránci zvířat proto na situaci reagují spuštěním kampaně Výzva Babišovi. Na sociálních sítích ve videu vyzývají širokou veřejnost, aby před projednáváním zákona v Poslanecké sněmovně premiéra požádala o pomoc.

„Poslanci hnutí ANO hlasovali proti ochraně zvířat, proti názoru drtivé většiny veřejnosti i proti jasnému celoevropskému trendu. Poslanci ANO dokonce arogantně zamezili tomu, aby mohl na výboru vystoupit zástupce naší organizace a uvést tak na pravou míru zjevné nepravdy, které v diskuzi padaly. Nevidíme jinou možnost, než na tento fakt upozornit veřejnost i šéfa strany Andreje Babiše. Věříme, že Andrej Babiš je schopen zasáhnout a se svými spolustraníky promluvit. Vysvětlit jim, že v silném Česku nemají klecové chovy slepic co dělat,” říká předseda spolku OBRAZ - Obránci zvířat Marek Voršilka. „Odborné analýzy ukazují, že zákaz je ekonomicky únosný. Koneckonců, žádáme jen to, co už uzákonilo Rakousko a Německo. A ať lidem nikdo netvrdí, že když to dokázali Rakušané a Němci, tak my to nezvládneme,” dodává Voršilka.

V souvislosti s Výzvou Babišovi spolek publikoval i nová videa z klecových chovů. Záběry z farem v Semechnici, Radomyšli a Černčicích ukazují syrovou realitu, ve které slepice nemají důstojné podmínky pro život. Tentokrát se spolku oproti minulým videím podařilo získat i exkluzivní výpovědi některých pracovníků farem popisujících každodenní realitu klecových chovů.

„Za rok tu slepici nepoznáš. Nebude na sobě mít ani peříčko,“ uvádí zaměstnanec farmy z Radomyšle. Jeho kolegyně zase popisuje, jak se nakládá s nemocnými slepicemi: „Já když vidím polochcíplou, tak už to dělám tak, že ji prostě vezmu s mrtvýma, otevřu popelnici, jde jako první a na ní jde ten zbytek,” popisuje děsivou realitu zaměstnankyně. „No, a ona se udusí,“ dodává nezaujatě její kolega.

Zatímco dříve zveřejněné záběry ukazovaly pouze tísnící se slepice v malých drátěných klecích, nová videa zachycují i to, jak se zvířaty zacházejí zaměstnanci farem. K vidění je házení slepic do klecí při naskladňování, nešetrné vytahování slepic při vyskladňování i jejich neodborné usmrcování.

Skupina poslanců již v prosinci předložila Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh k novele zákona na ochranu zvířat. Po projednávání ve výborech poputuje návrh do Poslanecké sněmovny, kde o něm budou poslanci rozhodovat v průběhu jara. Ti se můžou přiklonit k názoru výborů nebo vyslyšet hlas veřejnosti a pozměňovací návrh schválit. Pokud by k tomu došlo, vedlo by to k úplnému zákazu klecových chovů slepic od roku 2027.

