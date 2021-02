Open-source Aliance: V letošním roce chceme dokončit metodiky pro praktické nasazování open-source do veřejné správy

reklama

Open-source Aliance je tu proto, aby prosazovala otevřená řešení a aby byla partnerem pro veřejnou správu. Ale ono se to „otevřená řešení“ snadněji řekne, než udělá. Takové hurá pokusy, jako instalace LibreOffice na počítače úředníků, nebo Linux jako operační systém na pracovních stanicích, či open-source fiasko pokus o e-shop na dálniční známky, to je sice marketingově líbivé, ale prakticky dost dobře nepoužitelné.

Otevřenost jako povinnost

Otevřená řešení jsou pro veřejnou správu závaznou povinností. Kde tuto povinnost konkrétně najdeme? Podívejme se na Informační koncepci České republiky (IKČR), kde jsou zakotvené i závazné architektonické principy a zásady pro řízení ICT. O open-source hovoří přímo jedna tomu věnovaná základní zásada „Zásada řízení ICT Z16: Využívání otevřeného software a standardů“. S využitelností otevřených zdrojů (jak ostatně tato zásada sama připouští) souvisí také zásada týkající se partnerství s dodavatelem „Zásada řízení ICT Z17: Podpora vyváženého partnerství s dodavateli“.

No, a pokud se podíváme do další části IKČR, tedy na architektonické principy, tak i tam najdeme leccos zajímavého, co vede k transparentnosti a otevřenosti. Třeba: „Samotná závazná národní koncepce tedy hovoří o tom, že se má využívat otevřený software, a pokud se z nějakého důvodu nepoužije, musí si to úřad obhájit.“ A to je pověstná „message of the day“. Neříkáme, že vždy a všechno za každou cenu jen open-source. Říkáme, že tam, kde to jde, tak se to má použít, a pokud se to nepoužije z nějakého důvodu, musí to být obhajitelné.

Ale jak do toho?

Největším problémem pro jednotlivé úřady pochopitelně je, jak mají související povinnosti naplnit. Ono se to snadno řekne, ale praktických metodik, jak již ve fázi strategie a analýzy počítat s nasazením otevřených řešení, moc není. Musí se na to myslet už při formulaci informační koncepce úřadu, a pak při realizaci jednotlivých projektů.

Ale otevřenost není jen open-source software. Veřejná správa musí realizovat otevřená řešení na základě otevřených standardů. To kupříkladu znamená, že když veřejná správa zpracovává architekturu, musí výstupem být architektonické modely realizované v mezinárodně uznávaném otevřeném standardu, aby mohly být využívány bez nutnosti vlastnit konkrétní interpretační software. Otevřenost se pak musí uplatňovat i v rozhraních, službách, transparentnosti smluvních vztahů, dokumentaci apod.

Open-source Aliance společně se svými členy a dalšími partnery postupně vytváří neformální znalostní bázi pod hlavičkou projektu OPENCZEG.CZ, a to v rámci výstupů výboru pro architekturu a e-government. V něm jsou zastoupeni členové Aliance, ale spolupracujeme také s dalšími experty na architekturu a elektronizaci. A už máme i první výsledky.

Foto: Open-source Aliance a její členové podporují zavádění principů open source do veřejné správy



Co pro vás máme?

Z výsledků naší práce ale nemusí těžit jen veřejná správa. Ostatně, podívejte se sami na web www.openczeg.cz a také na web Otevřené metodiky na adrese openczeg.cz/otevrene-metodiky, nebo na veřejné repozitáře na Githubu na adrese github.com/openczeg. Tam najdete mimo jiné dosti exkluzivní obsah, jako například:

Český popis a ukázky objektů architektonického jazyka Archimate, aby se i nearchitekti naučili číst modely.

Otevřené metodiky k architektuře, mimořádným situacím, spisové službě, přístupnosti a dalším oblastem, které postupně přibývají.

Seznam formálně publikovaných číselníků závazných pro veřejnou správu.

Metamodely prvků architektury pro potřeby veřejné správy.

Šablony pro datovou evidenci údajů o informačních systémech.

A v roce 2021 chceme dokončit metodiky pro praktické nasazování open-source do veřejné správy, a to včetně příkladů. V neposlední řadě pracujeme i na seznamech požadavků pro zakázky.



Michal Rada, předseda výboru pro e-government a architekturu Open-source Aliance

