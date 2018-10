Ostražitost při výběru půjčky online se vyplatí

Stát se neustále snaží zpřísňovat podmínky poskytování úvěrů a tak schvaluje různé novelizace, které mají za úkol nejenom zajistit kvalitu poskytovatelů, ale mají také eliminovat přílišné zadlužování. Dané kroky však neznamenají, že současná nabídka půjček je ideální. Pokud tu pravou vybíráte, podívejte se společně s námi na to, proč se vyplatí ostražitost. Na co je vhodné dát si pozor?

Splatnost půjčky

Poměrně důležitý parametr. To proto, že konkrétní výše splátky by měla být v možnostech toho, kdo si úvěr bere. Nutno říci, že u klasických spotřebitelských půjček dávají poskytovatelé na výběr s celkem velké řady možností. Jsou však i varianty, jako je rychlá půjčka ihned, kde je splatnost jednorázová. A to znamená, že peníze je nutné splatit naráz, obvykle do doby jednoho měsíce. A to může být u velkých částek problém. Sice lze využít možnosti prodloužení, ale tato výhoda je také zpoplatněna.

Výše RSPN

Mnoho poskytovatelů láká na výhody spojené s nízkou úrokovou sazbou. Ta může mít jednotky procent, což budí dojem, že jsou dané půjčky velmi výhodné. Hodnota úrokových sazeb však není to jediné, co může půjčky zdražovat. Zapomínat nelze také ne RPSN. To je povinné uvádět a pro žadatele se jedná o mnohem lepší ukazatel o výhodnosti. Není totiž výjimkou, že zatímco úrok je v jednotkách procent, tak roční procentuální sazba nákladů je vedena v desítkách procent. A to je cifra, která už není příliš výhodná. Proto buďte ostražití a sledujte právě tuto hodnotu. To proto, že zahrnuje například:

Samotnou úrokovou sazbu

Různá pojištění

Poplatky a další věci

Charakteristika půjčky

Současný úvěrový trh je možné rozdělit do dvou kategorií. Jsou to účelové půjčky a dále neúčelové půjčky. Proč je třeba myslet na určitou ostražitost? Je to celkem jednoduché. Důvodem je to, že v prvním případě je možné peníze utratit jenom v souladu se smlouvou. Tedy jenom za určité věci, a dále s nutností doložit například konkrétní účtenky. Pouze druhá možnost v podobě neúčelového úvěru je takzvaně na cokoliv. Takový je nabízen třeba na fenixpujcka.cz. Danou informaci si proto zjistěte předem. Zvláště, když chcete za peníze kupovat něco nestandardního a využívat je na různé věci.

Poskytovatel

U bank není nutné mít obavy, jelikož zde příliš rizik nehrozí. V nebankovním segmentu to může být jinak. Zde je vhodné zjistit, si, zda je daný poskytovatel skutečně ten správný. Tedy zda se jedná o poskytovatele, který je férový, správný a nejde o podvodnou firmu, nebo jednotlivce. Na co je ideální hledět?

Licence od České národní banky

Dostupnost všech kontaktních údajů

Reference a hodnocení

Poplatky

Pozitivem dnešní doby je rozhodně to, že poplatky z půjčkového segmentu postupně mizí. To ale neznamená, že by se nemohli objevit. Příkladem je poplatek za vedení půjčky. Ten sice málokdy najdete, ale to neznamená, že by vymizel zcela. V bankách však můžete mít povinnost založení účtu, která nebude zdarma. A tak je daný poplatek vlastně vybírán nepřímo.

Dále téměř zmizel poplatek za schválení půjčky. I ten však může být nahrazen jiným, jako je například poplatek za poskytnutí půjčky. Navíc může být stržený hned při poskytnutí peněz, což ve výsledku znamená, že na účet nebo na ruku dostanete méně, než jste si žádali.

Rychlost vyřízení

Cílem je získat půjčku co možná nejrychleji. I tady proto doporučíme určitou obezřetnost. A to proto, že ne každý poskytovatel skutečně zvládne nabídnout ji v horizontu hodin, nebo do druhého dne. Jsou i tací, u kterých to může trvat třeba i týden od dodání všech požadovaných informací. A to rozhodně nejsou termíny, které by v dnešní době byly standardem. Právě naopak. To dokládají nebankovní mikropůjčky, nebo bankovní předschválené úvěrové produkty.

