Pardubický kraj: Jak by mohl vypadat dopravní uzel Pardubice

Krátký film, který dává představu, jak by dopravní uzel mohl vypadat, vznikl za přispění všech partnerů, kteří na něm mají zájem – tedy státu v podobě Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, Magistrátu Města Pardubice, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Letiště Pardubice. „Chceme, aby si všichni dokázali jasně představit, co to dopravní uzel znamená, z jakých částí se skládá a jak na sebe mohou navazovat. Zároveň to není nic definitivního, co by se nedalo v průběhu let upravovat, protože je to běh na dlouhou trať,“ řekl na začátku setkání náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Cílem je vybudovat v Pardubicích multimodální logistické centrum, které bude jako jediné v České republice spojovat silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu. Snahou je využít především ekologických způsobů dopravy po železnici a časem i po vodě. Silniční nákladní doprava zde bude plnit pouze funkci svozu a rozvozu zboží na kratší vzdálenosti. Pro leteckou dopravu bude zapotřebí zřídit cargo terminál.

„Je to dlouhodobý projekt, na kterém náš kraj spolupracuje s Ministerstvem dopravy od roku 2011. Teď máme zmapovanou situaci a je potřeba začít alespoň s projektováním. Právě v těchto letech je totiž dobrá příležitost čerpat evropské dotace a dopravní uzel má tu výhodu, že jednotlivé části se dají realizovat samostatně a i tak budou mít velký přínos pro region,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Dopravní uzel Pardubice navazuje na stavby, které se budou stavět v rámci obchvatů obcí a přivaděčů k D35 a dívá se na mnoho let dopředu,“ podotkl na závěr 1. náměstek pro investice a majetek kraje Roman Línek.

autor: komerční tisková zpráva