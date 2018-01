Pardubický kraj: Propagace cestovního ruchu v Tyrolsku může být inspirací pro podnikatele

Sdílení zkušeností v oblasti destinačního managementu a spolupráce českých a rakouských místních akčních skupin při propagaci cestovního ruchu. Hlavní téma setkání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, předsedy zastupitelského výboru pro sport a cestovní ruch Dušana Salfického se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin v čele s Radimem Sršněm a představiteli tyrolských turistických oblastí a místních akčních skupin ve Spolkové zemi Tyrolsko, která je dlouhodobě vedle oblasti Salzburku nejnavštěvovanější lokalitou mezi českými turisty.

„Destinační management v oblasti Tyrolska je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a proto jsem rád, že máme možnost seznámit se s tím, jak zdejší destinační společnosti, resorty, ale i soukromníci pracují s turisty, protože některé prvky můžeme aplikovat i u nás. Čeští ubytovatelé si pozvolna zvykají na zajištění služeb pro turisty, protože je velmi znát přerušení v období minulého režimu. Naším cílem je ukázat, jak lze propagaci zlepšovat na příkladu nedaleké země, pro kterou je turistický ruch, přestože není přímořská, velmi důležitý. Například v Tyrolsku činí příjmy z cestovního ruchu až jednu čtvrtinu ekonomiky. Samozřejmé je, že finanční prostředky, které zde jsou investovány do reklamy, jsou ve většině případů mnohonásobně větší, než si mohou dovolit české resorty. Například lyžařské středisko Saalbach – Hinterglam investuje do marketingu téměř 90 milionů korun ročně,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj je připraven pomoci zprostředkovat kontakty a příklady dobré praxe také pro místní akční skupiny v regionu, jelikož cílený marketing je dlouhodobě jednou z vyhledávaných cest.

Důležitý pro nalákání turistů je propracovaný systém, který je schopný nabídnout každé národnosti přesně to, co co návštěvníci z té či oné země požadují. „Počty českých turistů každoročně rostou. Z celkového počtu 11,5 milionu návštěvníků v této spolkové zemi bylo v loňském roce 176 tisíc českých turistů, kteří zde v průměru tráví více jak čtyři dny, jelikož počet přenocování se pohybuje na hranici 750 tisíc z celkových 47 milionů přenocování,“ sdělil Netolický, s tím, že čtvrtina českých turistů, kteří míří do Rakouska, navštíví právě Tyrolsko, které je jednou z oblastí, kam turisté míří jak v zimě, tak v létě.

Detailnost analýzy, kterou v rámci setkání prezentoval zástupce jedné z místních akčních skupin Stefan Niedermoser překvapila také předsedu zastupitelského výboru pro sport a cestovní ruch Dušana Salfického. „Každá země je zpracována do naprostého detailu včetně zájmových oblastí. Jsou definované cílové skupiny, na které touroperátoři v dané zemi cílí. Přesně vědí, jaký druh balíčku mohou nabízet a propagovat například v České republice, protože ten se liší od Polska či Německa. Způsob propagace regionu v Německu a v Čechách se proto velmi odlišuje, což je umožněno právě dokonalou znalostí specifik každého z potenciálních trhů. Finance na propagaci jsou poté vynakládány velmi účelně,“ uvedl Dušan Salfický, který se zajímal také o fungování a financování samotné destinační společnosti Tyrolska, pro kterou pracuje okolo 80 zaměstnanců.

Aplikace pro drobné ubytovatele pomůže přilákat turisty i do českých hor

Jedním z projektů, který v současné době připravují české místní akční skupiny se svými rakouskými protějšky je tvorba webové stránky a mobilní aplikace, která umožní drobným ubytovatelům prezentovat své služby široké veřejnosti. „Aplikace v současné době již na rakouské straně funguje, ale záměrem je její rozšíření například na nabídku skipasů, wellness služeb a dalších aktivit, které si bude moci turista mířící do dané oblasti skrze tuto aplikaci naplánovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedná se o službu, podobnou serveru booking.com, avšak za poplatek okolo 70 eur ročně, což je částka, která je pro malé ubytovatele velmi přívětivá. Součástí projektu je samozřejmě také nezbytná propagace nejen na české, ale také na rakouské straně,“ doplnil předseda výboru pro sport a cestovní ruch Dušan Salfický.

Zástupci kraje se seznámili také s investičními projekty, na kterých místní akční skupiny v Tyrolsku spolupracují. „Řada z těchto projektů je z mého pohledu snadno přenositelná do našeho prostředí. Jedná se například o různé typy informačních systémů, dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola či informační centra. Zajímavým projektem je dobrovolné zavázání se provozovatelů restaurací k tomu, že budou při přípravě jídel využívat v určitém poměru lokální a národní produkty. Místní gastronomie je dnes turistickým lákadlem v různých koutech světa, a proto bychom měli ve větší míře na toto také v našich podmínkách dbát,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

autor: komerční tisková zpráva