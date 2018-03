Pardubický kraj: S pomocí může rodina dobře fungovat, i když není ideální

Workshop s tímto názvem připravila společnost Cesta pro rodinu, která už dvaadvacátý rok poskytuje sociální, prorodinné a volnočasové služby pro rodiny i jednotlivce a mohla se podělit se svými zkušenostmi v Rodinném centru, Domu na půl cesty, Azylovém domu a v Krizové pomoci.

„Jsme přesvědčeni, že funkční rodina je jedinečným a nenahraditelným zdrojem základních potřeb a jistot každého člověka. Ten jej získává především jako dítě v rodinném systému, tedy ve vztahu k matce, otci, prarodičům, a v širším rodinném kruhu,“ uvedla ředitelka Dana Hubálková.

„Proto za podstatné v naší práci považujeme věnovat se hodnotám rodiny více do hloubky. Najít, co a jak můžeme smysluplněji dělat pro to, aby děti i jednotliví členové rodiny byli spokojeni, aby se rodina nerozpadala. A když už se to stane, tak aby rodiče s naší pomocí těžkou situaci zvládli,“ řekla vedoucí Rodinného centra a Macešky Lucie Malá. Dodala, že ne každý má v životě možnost „zařídit“ ideální model rodiny a že nastávají situace, kdy to nejde. „Shodli jsme se na tom, že rodina může dobře fungovat, i když jeden z rodičů zůstane s dětmi sám a naší rolí je poskytnout rodičům zázemí, pomoc a podporu,“ dodala Dana Hubálková.

Cesta pro rodinu má podporu města Žamberk, Pardubického kraje i celostátní Sítě pro rodinu. Radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který nad akcí převzal spolu se starostou města Jiřím Dytrtem záštitu, za uspořádání tohoto setkání poděkoval: „Skláním se před vámi, co vše děláte, a jak to máte nastavené do budoucna. Není totiž zcela běžné diskutovat nad tématem rodina. A přitom je to tak důležité. Vždyť vše, co se děje v jakékoliv oblasti našeho života, má dopad na rodinu. A mně nepřekvapuje, že setkání k tématu rodina pořádá právě Cesta pro rodinu, která je svými aktivitami známá v celém Pardubickém kraji. Ušli jste obrovský kus cesty v nastavení různých služeb pro podporu rodin funkčních, ale i v krizi. A co je důležité: stala se z vás organizace, která funguje velmi profesionálně a zaměřuje se vždy na podstatu problému.“ Pavel Šotola informoval, že kraji se podařilo získat evropské prostředky na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a to na podporu ohroženým rodinám. To pomůže zvýšit dostupnost této terénní služby a předcházet tak případnému umístění dětí z rodiny do náhradní péče.

Rodinným centrem, Maceškou, volnočasovým Klubem bez klíče, zájmovými kroužky a semináři prošly za více než dvě desetiletí na dva tisíce rodičů a dětí, ale i seniorů. Služby azylového domu a krizovou pomoc vyhledalo za jedenáctiletou existenci zhruba 700 matek s dětmi v nouzi. Mladí lidé z dětských domovů a výchovných ústavů a bez podpory své rodiny nacházejí od roku 2008 zázemí v Domě na půl cesty, odkud odcházejí lépe připraveni na praktický život. „Vždycky jsme reagovali na nějakou potřebu v regionu službou, kterou zatím nikdo nedělal, až se nám původní záměr docela rozkošatěl,“ uvedla ředitelka a zakladatelka CEMY Dana Hubálková.

Pomoc mladým lidem a ženám v nouzi poskytují ve službách Azylový dům a Krizová pomoc nebo v Domu na půl cesty. „Občas se stane, že rodina strádá, vztahy se prudce zhorší, rodiny se rozcházejí ve zlém a mnohdy je zde násilí, dětem se rozpadá domov. Krizová pomoc je určena ženám, které žijí v neúnosných podmínkách,“ upřesnila Dagmar Jansová.

Do Domu na půl cesty zase přicházejí mladí lidé, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech, vracejí se z výkonu trestu, nebo to prostě doma nefunguje a oni nemají kam jít. Nemají zázemí a hrozí, že svoji situaci bez podpory nezvládnou. „V Domě na půl cesty se mladí lidé učí hospodařit s penězi, hledat práci, vycházet s okolím, prostě se o sebe postarat. Pomáháme mladým dospělým tak, aby byli schopni vykročit do života, najít si partnera a založit si svoji rodinu a v té rodině se uplatnit,“ vysvětlila Kateřina Adamcová.

