Pardubický kraj: Studentskou soutěž architektury vyhrál projekt Revitalizace areálu hradu Rychmburk

Vítězka Dominika Dašková zpracovala projekt revitalizace areálu pivovaru a hradu Rychmburk v obci Předhradí, za který získala Cenu Břetislava Štorma. Další ocenění získaly projekty na revitalizaci okolí města Rožmberk nad Vltavou, návrh dostavby proluky v Dačicích a urbanistický návrh rehabilitace města Mimoně.

Cílem soutěže je iniciovat a podporovat zájem studentů o obor památkové péče a zvyšovat úroveň připravenosti studentů pro praxi v oblasti péče o kulturní odkaz minulosti. Soutěž je zaměřena na oceňování nejkvalitnějších koncepčních studií a projektů studentů, kteří absolvují semestrální projekty, bakalářské a diplomní práce v ateliérech Ústavu památkové péče FA ČVUT v Praze.

„Kvalita projektů v soutěži mě velmi potěšila. Je povzbuzující vidět, že dnešní studenti architektury se umí dívat na objekt v historickém a místním kontextu, přitom jej citlivě a funkčně zasadit do současné doby. Tím je dokáží vrátit zpět do života a hlavně inspirovat ty, kdo o budoucnosti řešeného tématu rozhodují. Nejsmutnější pohled je totiž na chátrající nebo necitlivě pojaté obnovy historických staveb. Jsem proto velice ráda, že mezi budoucími architekty jsou takto nadaní lidé,“ uvedla předsedkyně poroty Ing. arch. Věra Kučová.

Vítězný projekt je zaměřen na revitalizaci kulturních památek areálu pivovaru a hradu Rychmburk v obci Předhradí. Práce navazuje na záměr Pardubického kraje změnit funkční využití hradu a otevřít ho pro veřejnost. Objekt přilehlého pivovaru je v současnosti opuštěný a chátrá, v prostorách hradu je ústav pro duševně nemocné.

Koncept obnovy hradu Rychmburk zahrnutím zdevastovaného pivovaru a uvážlivým rozvržením funkcí širšího areálu nastínil kulturní zhodnocení významného, veřejnosti dosud nepřístupného hradu, ale inicioval i využití a tím i záchranu zdevastovaného pivovaru.

„Nachází se zde hradní infocentrum, prohlídkové okruhy hradu, společenský sál se zázemím a ubytovací apartmány vysokého standardu. V návštěvnickém dvoře v objektu bývalého pivovaru navrhuji doplňkové funkce návštěvnického areálu,“ popisuje nové rozvržení objektů autorka vítězného projektu Dominika Dašková a dodává: „Celému projektu předcházela důkladná analýza historických podkladů. Lví podíl na této části odpracovala také má spolužačka Barbora Cahová, která zpracovala část stavebně historického průzkumu, který vždy tvoří nedílnou součást obnovy historických objektů. Celý proces práce na tomto projektu byl pro mě příjemný a pozitivní, díky přístupu místních lidí z Rychmburku.“

Tato studentská práce inspirovala obec Předhradí k zakoupení zchátralého pivovaru a tím ke scelení hradního areálu. „Jedná se o vzácný případ, kdy práce studenta vedla k tak zajímavému návrhu, že se bezprostředně po jeho představení začal naplňovat. Současně jde o příklad dobré spolupráce obce Předhradí, Pardubického kraje a Ústavu památkové péče fakulty architektury ČVUT, která pomohla najít nový život pro významnou kulturní památku,“ uvedl vedoucí ústavu prof. Václav Girsa.

„Gratuluji vítězce Dominice Daškové, velmi mě těší, že dosáhla takového ocenění. Poděkování patří i dalším studentkám, které se touto problematikou na základě naší nabídky zabývaly. Díky nim dnes víme, co je možné, čeho se musíme vyvarovat a jak by to bylo ideální. To se samozřejmě musí střetnout s realitou a finančními možnostmi,“ shrnuje přínos mladých architektů na Rychmburku Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, který řídí pracovní komisi pro další využití hradu. „Rádi bychom, aby prodleva mezi vyklizením hradu od sociálních služeb a jeho zpřístupněním byla co nejmenší. Je zřejmé, že úpravy budeme muset dělat v součinnosti s obcí a okolním regionem po etapách. Budeme muset vyřešit také parkování a příjezd k hradu tak, aby to nenarušilo život v obci.“

Už nyní se do části hradu mohou zájemci podívat. Volně přístupné jsou gotické sklepy, kde je výstava o historii hradu. „Při akcích, které na hradě pořádáme pro veřejnost, nebo po předchozí domluvě, bereme návštěvníky také na věž,“ konstatuje dosavadní hradní pán, ředitel Domova na hradě Rychmburk Jakub Vávra.

