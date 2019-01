Pardubický kraj: Svitavská speciální škola dostala nový plášť, střechu a dílny

Významným okamžikem ve Speciální základní škole a střední škole ve Svitavách se stalo slavnostní dokončení jedné z největších investic do tohoto zařízení, které má v letošním školním roce 58 žáků.

Jednalo se o druhou etapu stavebních úprav objektů v ulici Milady Horákové za více jak 14 milionů korun. Slavnostní akce, která byla zároveň rozloučením s dlouholetým ředitelem školy Igorem Klossem, se zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Celý školní objekt je velice zajímavý také z historického hlediska s přihlédnutím k jeho minulosti. Část objektu totiž bývala menší výrobnou, což je v interiérech na mnoha místech patrné. Pro nás se jedná o významnou investici do objektu, který náleží do širšího centra města a nyní vhodně zapadá do celé linie staveb. Ačkoliv byly v průběhu realizace různé dílčí komplikace, tak výsledné dílo předčilo má očekávání,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Celá investice za více jak 14 milionů korun zahrnuje opravu novorenesanční fasády na průčelí hlavní budovy, stavební úpravy na objektu tělocvičny, rekonstrukci střech školní družiny a dvoupodlažní přístavbu budovy dílen. První etapa, která byla dokončena v roce 2016, vyšla na 7,5 milionu korun,“ sdělil hejtman, který zároveň poděkoval dosavadními řediteli Igoru Klossovi za jeho dlouholetou práci a vedení školy. Od února jej ve funkci nahradí Magdalena Dvořáková.

Psali jsme: Pardubický kraj: Destinační společnost čekají veletrhy i rozšířené Cyklopecky Pardubický kraj: Podpora sportu patří mezi nejvyšší v historii Pardubický kraj: Archeologický výzkum pod budoucí dálnicí přinesl řadu cenných svědectví Pardubický kraj: Kraj podpoří mladé umělce částkou 150 tisíc korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva