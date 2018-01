Pardubický kraj: Téměř 500 milionů ze zlepšeného výběru daní pomůže investicím

“Jsem zastáncem konzervativního odhadu daňových příjmů, přičemž osobně sleduji jejich průběžný vývoj. Díky tomu opakovaně překračujeme inkaso daní, a můžeme tak navýšit některé, především investiční položky v rozpočtu a vrátit peníze zpět do území. V letošním roce můžeme do zapojit významnou částku 474 milionů korun. Naší prioritou pro využití těchto financí budou nadále investice do dopravní infrastruktury, ale také do zdravotnictví či školství. Nejedná se tedy o prostředky, kterými bychom sanovali jakékoliv provozní náklady, ale do regionu se vrátí ve hmatatelných projektech, které jsou již součástí našeho rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Krajský schválený rozpočet na rok 2018 počítá s příjmy v hodnotě 4,148 miliardy korun a výdaji 4,411 miliardy korun, což je způsobeno zapojením třetí tranše úvěru od Evropské investiční banky přímo do krajského rozpočtu na předfinancování projektů z evropských fondů.

Psali jsme: Pardubický kraj: Přihlaste se do 20. ročníku Zlatého erbu V Pardubickém kraji se natáčely dvě pohádky a Jan Palach Pardubický kraj: Propagace cestovního ruchu v Tyrolsku může být inspirací pro podnikatele Pardubický kraj: Další evropský projekt zlepší silnice na Orlickoústecku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva