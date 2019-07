Pardubický kraj nově pojišťuje Hasičská vzájemná pojišťovna

„S výsledkem soutěže jsem o to více spokojený, že se nově naším partnerem stává Hasičská vzájemná pojišťovna, jejímž jediným akcionářem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se kterým náš kraj dlouhodobě úzce spolupracuje. Případné zisky pojišťovny tak zůstávají dobrovolným hasičům pro jejich potřeby. My budeme usilovat o to, aby tento finanční přínos pocítili zejména hasiči v našem kraji, jelikož si to za svoji práci zaslouží,“ uvedl hejtman Martin Netolický a dodal: „Roční pojistné kraje činí v rámci nového kontraktu 18 milionů korun ročně.“

„Od roku 2012 měl Pardubický kraj smlouvu s ČSOB Pojišťovnou, Českou pojišťovnou, Kooperativou pojišťovnou, Vienna Insurance Group a Českou podnikatelskou pojišťovnou. Ta skončila k 30. červnu dohodou, protože pojistitel nebyl vzhledem k růstu cen ochoten za daných podmínek majetek a odpovědnost kraje dále pojišťovat,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Smlouva komplexně řeší pojištění veškerého majetku Pardubického kraje, příspěvkových organizací a také Nemocnice Pardubického kraje. Je v ní ošetřen jak movitý, tak nemovitý majetek, zásoby a pojištění odpovědnosti včetně profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení kromě Nemocnice Pardubického kraje.

„Pro nový pojistný program jsme vycházeli z celkové aktualizace pojišťovaného majetku Pardubického kraje a nových pojistitelných rizik. V podstatě jsme asi největším realitním vlastníkem v kraji, náš pojištěný majetek má hodnotu 25 miliard korun. Struktura pojistné smlouvy je flexibilní a kryje i případné budoucí změny v rizicích a majetku kraje. Např. v oblasti kultury a investic optimálně kryje specifická rizika v těchto oblastech,“ dodal Roman Línek.

