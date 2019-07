Pardubický kraj plánuje v okolí Kladrub investice, přesahující 200 milionů

„V letošním roce zahájíme modernizace silnice III/3229 ze Semína do Břehů za přibližně 21 milionů korun a následně bychom chtěli pokračovat až do Kladrub nad Labem. Finančně a organizačně velmi náročnou investicí je nový most přes Labe v Řečanech nad Labem za přibližně 140 milionů korun. Výsledná podoba mostu byla opakovaně projednávána s výborem pro zařazení krajiny do UNESCO, který v červnu vyslovil souhlas. V červenci bychom chtěli zahájit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Nemalé finanční prostředky plánuje kraj vynaložit i do Střední škola chovu koní a jezdectví. „Dlouhodobě plánujeme demolici stávající jízdárny a vybudování nové. Současná jízdárna je přímo v areálu hřebčína a vzhledem k tomu, že byla vybudována v období minulého režimu, tak do hřebčína nezapadá. Nová jízdárna se bude nacházet přímo v areálu školy a její předpokládaná hodnota je do 50 milionů korun. Celá investice je připravována pro případnou výzvu v rámci evropských fondů,“ řekl hejtman Netolický, který zmínil také investice, které jsou spojené již s letošním rokem.

„V srpnu zahájíme rekonstrukci odborné demonstrační učebny a následně také postupné opravy na domově mládeže, která však bude realizována po jednotlivých etapách až do roku 2021. Letní prázdniny jsme využili také k rekonstrukci stravovacího provozu, který neodpovídal současným požadavků moderního školního stravování,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

autor: komerční tisková zpráva