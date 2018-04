Pardubický kraj spolupracuje s Francií již od roku 2003

„S Francií Pardubický kraj spolupracuje již od roku 2003, kdy byla uzavřena smlouva s regionem Centre-Val de Loire. Ačkoli spolupráce probíhá v nejrůznějších oblastech, v současné době třeba v oblasti sociálních věcí, partnerství mezi českými a francouzskými školami je už tradicí,“ informoval radní Bernášek a dodal: „Těší mě, že spolupráce neprobíhá pouze na formální úrovni, ale je reálná.“ V letošním roce tak například Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, která má dokonce dvě francouzské partnerské školy, připravuje pro Asociaci parků a zahrad regionu Centre květinovou výzdobu pro historické objekty v tomto regionu.

Francouzská aliance se sídlem v Pardubicích působí na několika středních školách v našem kraji, kde pořádá mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DEFL a DALF, a spolupracuje s nimi i na nejrůznějších projektech. V těchto dnech instituce hostí také dobrovolníka z regionu Centre, který ve spolupráci se školami organizuje v Pardubicích mezinárodní divadelní festival Festivadlo. „Zejména starší generace, ale v některých případech i ta mladší, má rezervy ve znalosti cizích jazyků, proto vítám každou aktivitu, která pomůže k lepší jazykové vybavenosti,“ podotkl radní pro školství.

Právě dobrovolnictví bylo jedním z témat setkání. Pardubický kraj podpořil mezinárodní výměnu dobrovolníků, díky které tři chlapci a jedna dívka z regionu Centre po osm měsíců působí v našem kraji v neziskových organizacích. Také tři české dobrovolnice odjely v rámci tohoto mezinárodního projektu do Francie. „Ve Francii je zhruba 10% nezaměstnanost, mezi mladými lidmi je to až 25 %, proto vítají možnost vycestovat do zahraničí. Francouzská aliance by do budoucna ráda byla také centrem pro Francouze, kteří vycestují za zkušeností do Česka a naopak,“ uvedl ředitel pardubické Francouzské aliance Samuel Coeytaux.

autor: komerční tisková zpráva