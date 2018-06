Plzeňský Prazdroj: Na pivo vlakem – spoj do pivovaru Velké Popovice se vrací po 13 letech

Pro pivovar má obnovení vlečky dvojnásobně důležitý význam – kromě pohodlné přepravy návštěvníků z centra Prahy pro něj znamená také možnost do budoucna znovu po železnici přepravovat pivo.

Na trase bude návštěvníky pivovaru přepravovat vůz s označením 810 pod názvem Kozel expres. Jízdenky je možné zakoupit na pokladnách Českých drah, online prodej jízdenek bude zahájen od července na e-shopu Českých drah. Pravidelný odjezd z Prahy hlavního nádraží bude každou neděli v 10 hodin 22 minut. V ceně je zahrnuta zpáteční jízdenka, prohlídka pivovaru a krátká škola čepování. Více informací ZDE.

„Vlečka do pivovaru fungovala více než 100 let. Jsme nesmírně rádi, že se nám na tuto tradici podařilo navázat a návštěvníkům pivovaru tak nabídnout ještě pohodlnější možnost dopravy do pivovaru. Její znovuotevření je přímo ukázkovým případem spolupráce dvou velkých společností – Plzeňského Prazdroje a Českých drah, které dokázaly zrealizovat takto velkou událost v rekordně krátkém čase,“ řekl Rudolf Šlehofer, manažer rozvoje cestovního ruchu a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje.

„České dráhy se účastní různých projektů podpory cestovního ruchu ve všech regionech České republiky, a proto je přirozené, že jsme se aktivně zapojili do záměru nabídnout obyvatelům Prahy a návštěvníkům hlavního města netradiční návštěvu známého pivovaru ve Velkých Popovicích a využít přímé vlakové spojení. Návštěvníci tak nasednou do zvláštního vlaku v centru Prahy na hlavním nádraží a bez komplikací dojedou přímo k pivovaru. Na spoj chceme nasadit malý motorový vůz řady 810 v retro nátěru z 80. let, což vizuálně odliší tento zvláštní vlak od ostatních „modrých“ spojů,“ uvedl Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu Českých drah

Plzeňský Prazdroj rekonstrukci vlečky provedl na vlastní náklady. Práce na její opravě probíhaly od podzimu 2017, jednalo se o výměnu pražců, návěstidel, propustku, opravy a úpravy přejezdů a také o úpravy křovin a porostů kolem tratě. Dělníci zlikvidovali i několik černých přejezdů – v polích si je vytvořili zemědělci, kteří si zvykli na to, že poslední vlak po 5,5 kilometrů dlouhé vlečce projel v roce 2005. Poprvé v novodobé historii vlečka ožila 17. května při technické zkušební jízdě.

Pivovar Velké Popovice se nachází jen 15 kilometrů východně od Prahy, v malebných Velkých Popovicích. Jeho historie sahá až do roku 1874, kdy jej založil významný průmyslník své doby – baron František Ringhoffer II. Možnost napojení na dráhu císaře Františka Josefa spojující Prahu s Českými Budějovicemi byla jedním z důvodů, proč pivovar barona Ringhoffera vznikl v roce 1874 právě ve Velkých Popovicích. První jednání o vzniku vlečky proběhla ještě na konci 19. století, k vlastní stavbě železničních kolejí ze Stránčic do Velkých Popovic došlo v letech 1903 až 1905.

Historicky se vlečkou do pivovaru dováželo především uhlí, ječmen nebo led a bednářské dříví. Z pivovaru potom odjíždělo pivo určené zejména pro export v chladírenských vagónech na Slovensko. Zajímavostí pak bylo v roce 2000 vypravení vlaku plného piva až do Mongolska. Po vlečce se z pivovaru také odvážely sběrné suroviny, jako železo, sklo a papír z použitých etiket.

autor: Tisková zpráva