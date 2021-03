Plzeňský kraj: Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky

reklama

Česko v rámci svého Národního plánu obnovy přerozděluje částku 172 miliard korun z Evropské unie, která bude využita v letech 2021 až 2023. Nastává tak ideální šance podpořit výstavbu infrastruktury, která regionům pomůže rozvíjet moderní mobilitu, včetně jízdy na kole či chůze. Balík má dle strategií EU podpořit investice do ekologické a digitální transformace a pomoci tak zotavit se z následků pandemie. Jak se ale ukázalo, stát má o „zmírňování dopadů” jiné představy. Zatímco kraje a města chtějí investovat do drobnějších projektů, veřejné a městské dopravy (jak říkají evropská doporučení k NPO), stát preferuje velké stavby.



Hejtmani požadují 2,5 mld. na cyklostezky

Hejtmani se obrátili společným dopisem na ministra Karla Havlíčka. Cyklodopravu označili za podstatnou oblast, která se v současné „pandemické době“ široce rozvíjí a v budoucnu bude tento rozvoj pokračovat. Na její podporu požadují vyčlenit v Národním plánu obnovy 2,5 mld. Kč.

„Cyklodoprava je u nás stále populárnější, což se v uplynulém roce projevilo naplno i v době pandemie. Jízda na kole je vhodným způsobem dopravy do zaměstnání či ideálním spojením pobytu v přírodě s relaxací a sportem. Rekreační cyklistika je dostupná prakticky všem věkovým kategoriím. Podmínkou pro stoprocentní zážitek je ale bezpečnost. Právě tu pomohou zajistit investice do cyklostezek," uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.



Města a kraje potřebují 7 miliard na bezpečnou infrastrukturu

„Během posledních pěti let se do cyklodopravy investovalo 2,66 miliardy korun, ať už z rozpočtu státu, krajů, nebo prostřednictvím fondů Evropské unie. To ročně představovalo v průměru 532 milionů,“ říká Jaroslav Vymazal, předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu a pokračuje: „Pokud bychom ale měli realizovat všechny plánované projekty, znamenalo by to ročně částku převyšující 2,3 miliardy.“

Že jsou investice potřeba, dokazuje například průzkum CityChangers, který sesbíral od měst i regionů 450 projektů cyklostezek v celkových nákladech minimálně 7 miliard Kč. Ty by přinesly přes 660 kilometrů bezpečných cest pro cyklodopravu .

Bylo investováno

v letech 2015-2019

Projekty připravené

na léta 2021-2023

Evropské fondy (IROP) 833 mil. Kč Stát 733 mil. Kč Kraje 1.055 mil. Kč Kraje 2.661 mil. Kč 7.000 mil. Kč CELKEM NA ROK 532,2 mil. Kč 2.333,33 mil. Kč



„Pustit děti nebo nezkušené cyklisty do silničního provozu je mnohdy opravdu o život. Proto by měla být možnost sportovat bez obav dostupná pro všechny, o to víc v této době, kdy nás pohyb udržuje zdravé a v kondici,“ říká Tomáš Konečný, trenér reprezentačního týmu v silniční cyklistice. „Za každý další kilometr cyklostezky jsem rád nejen z pohledu sportovce nebo trenéra, ale také jako rodič,“ dodává.



Evropské státy chtějí víc

Jízda na kole má pozitivní dopad na jednotlivce, firmy, ekonomiku a společnost jako celek. To už si uvědomily mnohé evropské státy, které ve svých plánech obnovy s cyklodopravou počítají, ať už s využitím evropských zdrojů nebo z vlastních zdrojů. Ambiciózní plány představilo Spojené království, Itálie či Irsko, které v příštích letech bude směřovat 10 % všech peněz na dopravu přímo na budování cyklostezek. Slovensko vyčlenilo ve svém plánu obnovy na cyklostezky 100 milionů eur, tedy 2,6 miliardy korun. Chce budovat kvalitní infrastrukturu, která bude logicky navazovat na veřejnou dopravu, především tu železniční.



Investice do cyklodopravy se násobně vrací

Jak ukazují zkušenosti z jiných zemí, každé euro investic do cyklodopravy se vrací několikanásobně, ať už ve zdravotnictví, růstu podniků, v dopravě či v cestovním ruchu. Na rozdíl od mírně stagnujícího trhu s auty trh s jízdními koly (a především elektrokoly) nyní dynamicky roste. Spolu s ním roste i počet lidí zaměstnaných v tomto segmentu. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi obsadilo Česko třetí příčku v počtu lidí zaměstnaných v cykloprůmyslu (v poměru k počtu obyvatel), jak ukázala nedávno zveřejněná zpráva německé Nadace Heinricha Bölla.



„Náklady na konstrukci a údržbu kvalitních cyklostezek jsou mnohem nižší v porovnání s budováním dálnic nebo rozšířením stávajících silnic,“ konstatují autoři zprávy a naznačují tak, kudy se může ubírat další vývoj dopravy v Evropě. Na 70 % Čechů si přitom myslí, že cyklostezek by buď mělo být víc, nebo by měly být v lepší kvalitě. Dle čísel agentury CzechTourism jezdí alespoň někdy na kole 72 % Čechů.



Plán ovlivní směřování Česka

Česká vláda v nejbližších dnech rozhodne, zda peníze na cyklistickou dopravu v plánu vyčlení. Zůstává tak otázkou, zda vláda dá na doporučení hejtmanů, měst, expertů i laiků. Jedno je ale jisté – investice do cyklostezek pomohou i těm, co na kole nejezdí.

