Policie ČR: Když se ztratí dítě…

25. května 1979 v americkém New Yorku zmizel cestou do školy šestiletý Etan Patz, kterého se již nikdy nepodařilo najít. A právě na 25. květen připadá mezinárodní den pohřešovaných dětí neboli „Pomněnkový den“, který je připomínkou pro všechny rodiče, jimž bez jediné stopy zmizely děti. Ve světě si lidé tento den připomínají od roku 1983, v České republice pak vešel do povědomí veřejnosti v roce 2004.

Každoročně v tomto období vyzýváme veřejnost, aby k dění ve svém okolí nebyla lhostejná. Současně apelujeme na rodiče, aby komunikovali se svými dětmi, všímali si, s kým a jak jejich dítě tráví volný čas, zejména při pohybu na internetu, a aby v žádném případě nepodceňovali jejich zdánlivě malicherné problémy a starosti. Děti nemají dostatečné životní zkušenosti s překonáváním nesnází a často volí cestu útěku jako jediné možné řešení ze situace, která jim není komfortní. Pokud rodiče pohřešují své dítě, neměli by váhat s kontaktováním policie. „Jakmile rodič zjistí, že postrádá své dítě a vyčerpal ze svého pohledu již všechny možnosti pro jeho nalezení, měl by se co nejdříve obrátit na Policii České republiky, která je vždy připravena zahájit pátrání s maximálním nasazením sil a prostředků. Čas je při pátrání proti nám, čím dřív zahájíme vlastní pátrání, tím větší je šance na úspěšné vypátrání živého a zdravého dítěte,“ dodává plk. Mgr. Jan RYBÁR, vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Policisté každoročně pátrají po několika stovkách dětí, přičemž velmi důležitý je kontakt policisty s rodičem a získání co nejvíce poznatků k pohřešované osobě. Veřejnost proto o problematice pátrání informujeme každoročně zajímavými interaktivními aktivitami. Začátkem května byly na krajská ředitelství policie doručeny propagační předměty v podobě pomněnek a letáků s informacemi o pátrání, které občané ve svých regionech obdrží buď přímo z rukou policejních preventistů, nebo je budou mít k dispozici v knihkupectvích, knihovnách, čekárnách u lékařů či v informačních střediscích.

V souvislosti s tímto mezinárodním dnem byla odstartovaná kampaň #DontBeAnEasyCatch (#nebudsnadnymtercem). Ta je zaměřená na informování a vzdělávání dětí a mládeže v online navazování kontaktů s cílem eliminace pozdějšího sexuálního zneužití (online grooming). Současně připomínáme stránky www.pomoztemenajit.cz, kde je kromě dalších užitečných materiálů prezentováno nově vytvořené animované video určené pro děti od 10 let. Video bylo vytvořeno členy expertní sítě k pohřešovaným osobám PEN-MP a Evropskou platformou neziskové organizace AMBER Alert. Dalším pro policii nápomocným projektem je Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Tento projekt je veřejnosti znám jako „dítě v ohrožení“. Jeho principem je okamžité informování široké veřejnosti o pátrání po dítěti prostřednictvím sdělovacích prostředků. Informace o osobách, po kterých je vyhlášeno pátrání jsou rovněž veřejně přístupné na webových stránkách www.policie.cz v sekci „databáze – pátrání po osobách- vyhledávání“.

Dětí v ohrožení bylo od 1. ledna 2020 do 15. května 2020 pouze 7, z toho jedno dítě dvakrát. V loňském roce jich bylo za stejné období celkem 13. I do této oblasti se promítla celosvětová pandemie, která výrazně snížila počet případů pátrání po osobách do 18 let.

Téma pátrání po pohřešovaných dětech uchopila i taneční skupina SNATCH RANK. Hlavní taneční těleso dětí ve věku 12-19 let pro letošní soutěžní sezónu nacvičilo street show „Pomozte mě najít“ jako podporu a propagaci letošního „Pomněnkového dne“. Choreografie je postavena tak, že na začátku vystoupení se ztratí 2 dívky, které Policie ČR celou dobu hledá a na konci najde a dopadne pachatele. „Tematickou show jsem se rozhodla udělat proto, aby si děti uvědomily, že je potřeba být obezřetný na sociálních sítích a nedávat svá osobní data predátorům. Tancem jsem tak chtěla předat poselství pomněnkového dne jak dětem, tak i rodičům,“ vysvětluje policistka a současně choreografka pplk. Mgr. Monika DUBSKÁ.

S touto choreografií se taneční skupina zúčastnila 7. března 2020 soutěže Czech dance tour, kde vybojovala zlatou medaili. Slovy tanečníků: „Děláme co nás a baví a ještě k tomu to má smysl.“ Tanečníci poděkovali Policii České republiky za možnost ukázat lidem to, co dělají a proč to dělají. I my za policii děkujeme tanečníkům. Bohužel situace v souvislosti s COVID-19 nám neumožnila zrealizovat společný záměr a s tímto vystoupením navštívit co nejvíce škol v České republice.

