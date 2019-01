Policie ČR: Nález letecké pumy ve Svítkově se nepotvrdil

Při stavebních pracích v katastru obce Svítkov bývá součástí příprav stavebních projektů pyrotechnický průzkum. Ten má odhalit, zda se v dané lokalitě nenachází nevybuchlá munice z dob druhé světové války, kdy byly Pardubice terčem několika náletů. Při provádění magnetometrického měření byl nyní v této lokalitě, ve zhruba třímetrové hloubce, zjištěn odraz od kompaktního neznámého předmětu. Zda jde o nebezpečnou munici, nebo třeba o kus starého železa, napoví až ověřovací sonda. Pokud by v zemi skutečně byla nevybuchlá munice, muselo by být okolí nálezu v okruhu jednoho kilometru evakuováno a munice deaktivována a odvezena.

Potvrdí-li sonda v příštích dnech podezření, že jde o nevybuchlou bombu, policie i další dotčené orgány začnou situaci okamžitě řešit. Město i policie jsou připraveni neprodleně, všemi dostupnými prostředky (pouliční rozhlas, web města, policie, sociální sítě, média) informovat obyvatele v okolí místa nálezu a požádat je o součinnost při nutné evakuaci, která by s největší pravděpodobností proběhla v sobotu 19. ledna 2019 v brzkých ranních hodinách.

Pokud bude pyrotechniky nález munice potvrzen a bude muset nastat plánovaná evakuace dle krizových plánů, veřejnost se tuto informaci dozví nejpozději v pátek 18. ledna 2019 ve 14 hodin na webech ZDE, ZDE, FB a Twitteru Policie ČR a města Pardubice a také ve vysílání ČRo Pardubice. Proto žádáme občany, kterých se tato informace týká, aby v rámci svých možností sledovali dostupná média. Bohužel informaci o nařízení evakuace nebudeme vědět dříve. Odpovědnost za provedení zásahu bude mít Policie ČR – Pyrotechnická služba PČR a proto jediné relevantní informace bude v průběhu celého zásahu poskytovat výhradně tisková mluvčí policie a to na webu Policie ČR a na sociálních sítích policie.

I když v tuto chvíli není možné přesně říci, co se v zemi skutečně ukrývá, chce město Pardubice a Policie ČR o možné hrozbě informovat v předstihu. Obyvatelé dotčeného území tak mají čas se na eventualitu evakuace připravit a naplánovat si například víkendový odjezd z Pardubic. Evakuace by se týkala zhruba 3100 obyvatel žijících v okruhu jednoho kilometru od místa nálezu. Pro ty, kteří nemohou, nebo nechtějí, opustit Pardubice by bylo zřízeno v pardubické Aréně evakuační středisko. „Jsme připraveni zajistit převoz lidí do evakuačního střediska a následně i zpět domů, a to vozy MHD označenými nápisem Evakuace. Na akci jsou připraveny se podílet jednotky požární ochrany, Policie České republiky a Městská policie Pardubice,“ řekl vedoucí oddělení krizového řízení pardubického magistrátu Jiří Kyncl.

Psali jsme: Policie ČR: Kvůli pyrotechnickému průzkumu se možná bude Svítkov evakuovat Policie ČR: Jihočeští policisté odhalili nelegální pracovní pobyt Policie ČR: Vyjádření k problematice balistických vest Policie ČR: Informace o připravovaném projektu dostavby areálu na Zbraslavi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva