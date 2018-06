Policie ČR: Praha hostí policejní mistrovství Evropy ve fotbale mužů

Ve dnech 25. června až 2. července 2018 se v Praze uskuteční 17. policejní mistrovství Evropy ve fotbale mužů. Pořádá ho Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s., (UNITOP ČR) z pověření Evropské policejní sportovní unie (USPE). Záštitu nad akcí převzali policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý a ministr vnitra Lubomír Metnar.

Evropský šampionát ve fotbale mužů se koná každé čtyři roky. V Praze pod patronací UNITOP ČR již podruhé za sebou. „Těší nás, že jsme opět získali důvěru USPE, neboť zajistit akci takového rozměru není lehké po organizační ani materiální stránce. Fotbal má v naší zemi dlouholetou tradici, troufám si říci, že i ten policejní,“ uvedl prezident UNITOP ČR Vladislav Husák a dodal, že český reprezentační tým vybojoval na uplynulém mistrovství v roce 2014 bronzovou medaili a pyšní se i titulem mistra světa z roku 2007. Úřadujícími mistry Evropy z roku 2014 jsou Němci, kteří budou i letos patřit k favoritům šampionátu.

Do finálového turnaje policejního mistrovství postoupilo osm nejlepších policejních reprezentačních výběrů, které uspěly ve dvou kolech kvalifikace. „Naše družstvo postoupilo přímo, bez kvalifikace, což je výsadou pořadatelské země, a je nasazeno jako jednička ve skupině A, kde se postupně utká s celky Bulharska, Slovenska a Irska,“ vysvětlil jeden z členů realizačního týmu Václav Kuthan. Skupinu B tvoří týmy Německa, Finska, Nizozemí a Velké Británie.

Naším prvním cílem je postoupit ze základní skupiny

První zápas v základní skupině sehrají naši policisté proti týmu Bulharska 26. června od 10:00 hodin na stadionu Evžena Rošického na Strahově. V dalších dnech nastoupí proti Slovensku a Irsku. Síla soupeřů se podle Václava Kuthana nedá odhadnout a nesmí podcenit. „S bulharskou reprezentací jsme hráli kvalifikaci před dvanácti lety, měli velice kvalitní hráče, což se za tu dobu ovšem mohlo změnit. Slovensko má sehraný kádr, s nímž jsme loni na podzim remizovali a s Irskem jsme před osmi lety o postup na mistrovství Evropy prohráli,“ zhodnotil Václav Kuthan, který s policejní reprezentací strávil již řadu let.

Český mančaft prošel velkou generační obměnou. Z „bronzového“ kádru z roku 2014 je letos v širším výběru už jen pět hráčů. „Čtyři roky jsou dlouhá doba. Někteří policisté ukončili služební poměr, jiní skončili s aktivní fotbalovou kariérou, proto jsme v průběhu let sledovali krajské policejní soutěže a vyhledávali nové posily,“ uvedl trenér reprezentace Jan Švácha. V užším výběru je zatím 22 policistů, kteří se fotbalu věnují na různých úrovních. „Většina hraje divizi, což je čtvrtá nejvyšší soutěž v republice, máme v kádru i několik hráčů na úrovni druhé a třetí ligy,“ přiblížil trenér Švácha.

Kapitán týmu

Před čtyřmi lety byl nováčkem v reprezentaci i v policejní službě. Letos povede český tým jako kapitán. Policista Martin Švec slouží v Moravskoslezském kraji, ze kterého se do reprezentace nominovalo hned osm hráčů. Fotbalu se věnuje od svých osmi let. Postupně hrál v několika prvo i druholigových klubech (FC Vítkovice, Fotbal Fulnek, FK Púchov, FC Petržalka, Spartak Trnava, SFC Opava a Fotbal Třinec). V současné době působí v divizi FK Nový Jičín. „Na šampionát se moc těším, jsme výborná parta. Na to, že jsme společně odehráli jen čtyři utkání, jsme poměrně sehraní, což svědčí o kvalitě hráčů,“ uvedl Martin Švec, který na hřišti zastává pozici stopera.

Dlouholetou stálicí v policejní fotbalové reprezentaci je Lubomír Pinkava. Ve své fotbalové kariéře vystřídal několik klubů, hrál II. ligu i divizní soutěže. Nyní působí v krajském přeboru v FC Dubicko. Na 16. policejním mistrovství Evropy ve fotbale mužů před čtyřmi lety v Praze byl policista Pinkava vyhlášen nejlepším střelcem celého šampionátu s počtem šesti gólů. V rozhodujícím utkání o bronz s favorizovaným celkem Francie vstřelil dva góly, čímž rozhodl o vítězství českého týmu. „S policejní reprezentací jsem zažil již mnoho, úspěchy i prohry, velice rád na to vzpomínám. Je pro mě čest, že jsem byl i letos vybrán do týmu, moc se těším. Vždy jsme byli dobrá parta pod skvělým vedením trenérů a kolegů z realizačního týmu, kteří nám vždy připravili ty nejlepší podmínky, za což jim patří velký dík,“ řekl s úsměvem Lubomír Pinkava.

V rámci přípravy na mistrovství odehráli policisté čtyři přátelská utkání s kvalitními soupeři. Všechny zápasy vyhráli. „Myslím, že máme kvalitní kádr, pro jeho přípravu jsme udělali maximum, co jsme mohli. Teď už je to trochu o štěstí,“ uzavřel trenér Švácha.

Rozpis zápasů

Skupina A

26. června od 10:00 hodin

Česká republika – Bulharsko (SER)

Slovensko – Irsko (SP)

27. června od 10:00 hodin

Česká republika – Slovensko (SER)

Bulharsko – Irsko (SP)

28. června od 10.00 hodin

Česká republika – Irsko (SER)

Bulharsko – Slovensko (SP)

Skupina B

26. června od 16:00 hodin

Německo – Finsko (P9)

Nizozemí – Velká Británie (SS)

27. června od 16:00 hodin

Německo – Nizozemí (P9)

Finsko - Velká Británie (SS)

28. června od 16:00 hodin

Německo – Velká Británie (P9)

Finsko – Nizozemí (SS)

29. června – volný den

30. června

od 10:00 hodin semifinále (SER, SP)

od 16:00 hodin zápasy o 5. a 7. místo (SP, P9)

1. července

od 10:00 hodin zápas o 3. místo (SER)

od 15:00 hodin finále (SER)

v 17:15 hodin závěrečný ceremoniál na stadionu Evžena Rošického

(vysvětlivky: SER – Stadion Evžena Rošického, SP – Stadion Přátelství Strahov, SS – Spartakiádní stadion Strahov, P9 – Stadion Střížkov Praha 9)

Více ZDE

Psali jsme: Policie ČR: Vyhrožování teroristickým trestným činem Policie ČR: Na výstavu Autosalon Louny zavítali také policisté Policie ČR: Není rychlost jako rychlost Policie ČR: Světový den proti násilí na seniorech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva