Povodí Moravy: Dny otevřených dveří na nádržích Brno, Bystřička a Slušovice

U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy, s. p. den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Brno a Slušovice. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrad v sobotu 24. března 2018.

Návštěva kulturní památky a současně jedné z nejstarších nádrží v České republice, hrdinný příběh hrázného Šikuly na brněnské vodní nádrži i unikátní návštěva na vodárenské nádrži, kam běžně platí zákaz vstupu. To všechno nabídne den otevřených dveří na vodních nádržích Bystřička, Brno a Slušovice. Tyto tři vodní díla představí Povodí Moravy, s. p. veřejnosti v rámci oslav Světového dne vody. Prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod.

V rámci Světového dne vody si připomínáme význam vody pro život na této planetě. Světový den vody byl poprvé vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1992 a to na základě alarmujících závěrů Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu téhož roku. Tento den připadá na 22. března. Proto i Povodí Moravy, s. p. zpřístupňuje významná vodní díla veřejnosti, aby si mohla uvědomit, že vodní zdroje jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit

Vodní nádrž Bystřička

Sraz zájemců o prohlídku bude na nádvoří u domku hrázného (správní budova vodního díla Bystřička). Parkování je možné na parkovištích nad bývalým hotelem Klenov a pod přehradou. Prohlídka vodního díla Bystřička bude zaměřena na rekonstruovaný bezpečnostní přeliv, boční věžový objekt, hráz a modernizovanou strojovnu pod hrází, včetně injekční štoly v hrázi.

Přehrada Bystřička je jednou z nejstarších vodních nádrží v České republice. Byla vybudována v letech 1907-1912 a významně opravena v letech 2005 a 2010. Soubor původních staveb přehrady byl prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století.

Vodní nádrž Brno

Sraz je před areálem Povodí Moravy, s. p. za hrází. Účastníci se seznámí s historii a technickým řešením vodního díla a navštíví místa, která jsou jinak pro veřejnost nepřístupná (strojovna spodní výpusti a revizní štola).

Brněnská přehrada neboli Prýgl je vodní dílo na Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní se využívá vody z Vírské přehrady a vody z vrtů v Březové), k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Betonová gravitační hráz je 120 metrů dlouhá a 23,5 metru vysoká.

Vodní nádrž Slušovice

Sraz je u domku hrázného (na asfaltové komunikaci k hrázi). Prohlídka bude probíhat na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí.

Vodárenská nádrž Slušovice na řece Dřevnici se nachází nad obcí Slušovice. Rychlý rozvoj Zlína v 2. polovině 20. století si vynutil hledání nových zdrojů pitné a užitkové vody. Možným řešením byla nádrž na řece Dřevnici. Ta dnes zajišťuje vodu pro úpravnu vody nacházející se ve Slušovicích, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží, má vliv na snížení povodňových průtoků a slouží také k výrobě elektrické energie. Jako vodárenská nádrž podléhá přísnému režimu s vymezenými ochrannými pásmy, kde běžně platí zákaz vstupu.

***

Vodní nádrže představují velmi důležitou součást infrastruktury naší země, věnujte prosím pozornost bezpečnostním opatřením!

Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením bude platit přísný zákaz fotografování a vstup bude povolen pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů (cca 20 x 20 cm). Prosíme proto návštěvníky, aby si na prohlídku brali jen nejnutnější věci.

Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

S ohledem na stísněné prostory v hrázích i dalších objektech budou prohlídky probíhat ve skupinách s omezeným počtem účastníků.

Povodí Moravy, s. p. upozorňuje na možnost úpravy programu v souvislosti s aktuálním vývojem počasí a dalšími nepředvídatelnými okolnostmi. Informace o případných změnách budou oznámeny na webových stránkách www.pmo.cz.

autor: Tisková zpráva