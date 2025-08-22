Pražská strojírna: Spor Pražské strojírny s bývalým předsedou představenstva skončil

24.08.2025 11:14 | Tisková zpráva

Pražská strojírna a.s. uzavřela komplexní dohodu o narovnání s bývalým předsedou představenstva Vladimírem Říhou a jeho rodinnými příslušníky. Dohoda ukončuje všechna probíhající řízení mezi stranami a zahrnuje mimosoudní vyrovnání ve výši 10 milionů korun ve formě převodu bytu v pražském Braníku do vlastnictví Pražské strojírny, prostředky vymožené v exekuci jí zůstávají.

Za vedení Vladimíra Říhy se firma propadla v roce 2016 do hluboké ztráty. Jsem rád, že alespoň část peněz, o které tak podnik přišel, se nám vrátí,“ řekl dnes Róbert Masarovič, generální ředitel a předseda představenstva Pražské strojírny a.s. Pro srovnání, od příchodu současného vedení v roce 2017 dosáhly zisky firmy kumulované výše 337 milionů korun před zdaněním. Základem soudních sporů byla celá řada pochybení v oblasti porušení povinností péče řádného hospodáře.

„Spory s Vladimírem Říhou, respektive rodinou Říhových trvaly od roku 2017. Nyní jsme dosáhli dohody, která je nejen právně korektní, ale především racionálním kompromisem vůči naší společnosti, jejímu akcionáři a zaměstnancům. Uzavřením této dohody se nám podařilo ochránit zájmy společnosti a zároveň ukončit vleklá a nákladná soudní řízení“ říká Jiří Pařízek, místopředseda dozorčí rady Pražské strojírny a.s. Spory s Vladimírem Říhou se totiž velmi zkomplikovaly, když většinu svého majetku převedl na rodinu.

Narovnání zahrnuje:

  • Celkové vyrovnání ve výši 10 milionů korun.
  • Stažení všech žalob a ukončení soudních řízení, včetně exekuce.
  • Rozdělení nákladů na soudní řízení mezi obě strany rovným dílem.

„Narovnání je výsledkem důkladné právní analýzy, pečlivého vyjednávání a mravenčí práce managementu společnosti. Tato mimořádná dohoda je poslední tečkou za méně šťastnou kapitolou historie Pražské strojírny a je možné, že jsme tímto nastavili standard pro řešení obdobných sporů i v budoucnu,“ dodává Ladislav Urbánek, předseda dozorčí rady Pražské strojírny a.s. Pražská strojírna tímto krokem potvrzuje svůj závazek k transparentnímu a odpovědnému hospodaření. Dohoda byla schválena představenstvem a dozorčí radou, i vzata na vědomí jediným akcionářem – Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

„Jednalo se o mimořádně náročnou kauzu, která se rozrostla do několika samostatných soudních sporů. V podobných případech se jen velmi zřídka podaří dosáhnout nějakého skutečného odškodnění. Dosažený výsledek proto považujeme za velký úspěch,“ říká Robert Masarovič.

