Před 25 lety zahájil Ústavní soud svoji činnost

Moderní dějiny ústavního soudnictví se ale začaly psát ještě dříve – již v roce 1991. Tehdy byl federálním ústavním zákonem ustaven Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky. Tento soud - bohužel - neměl dlouhého trvání, i když svou judikaturou založil pevné základy pro činnost svých následovníků.

V neděli 15. července 2018 uplyne 25 let od chvíle, kdy Václav Havel jmenoval do funkce prvních dvanáct z patnácti soudců, a toto datum ctíme jako zrození současného Ústavního soudu. V čele Ústavního soudu tehdy stál - coby nezpochybnitelná morální autorita - Zdeněk Kessler, a to až do své rezignace v únoru 2003. Na krátkou dobu jej nahradil Miloš Holeček, aby se v srpnu 2003 ujal funkce předsedy Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Obměna soudců Ústavního soud však nebyla bez komplikací a všichni soudci tzv. druhé dekády mohli společně zasednout po dalších dvou letech - v prosinci 2005. Protože je funkční období soudce desetileté, další cyklická obměna soudců nastala v roce 2012 a skončila se v prosinci 2015.

V letošním roce se tak nacházíme uprostřed třetí dekády Ústavního soudu. Jakých bylo oněch uplynulých 25 let?

Počet podání:

Od zahájení činnosti do 30. 6. 2018 bylo podáno 77782 návrhů na zahájení řízení, z toho 1159 plenárních věcí a 76623 ústavní stížnosti a ostatních návrhů.

Počet rozhodnutí:

Od zahájení činnosti do 30. 6. 2018 bylo rozhodnuto 74490 věcí, z toho 73345 senátních a 1145 plenárních.

Délka řízení:

Celková průměrná délka řízení je 169 dnů (v senátních věcech 167 dnů, v plenárních 277 dnů).

Soudci první dekády – Zdeněk Kessler, Iva Brožová (v roce 2002 ji nahradil Jiří Malenovský), Vojtěch Cepl, Vladimír Čermák, Pavel Holländer, Vojen Güttler, Vladimír Jurka, Vladimír Klokočka, Vladimír Paul, Antonín Procházka, Vlastimil Ševčík, Ivana Janů, Eva Zarembová a Pavel Varvařovský.

Soudci druhé dekády – Eliška Wagnerová, František Duchoň, Jiří Mucha, Miloslav Výborný, Pavel Rychetský, Pavel Holländer, Vojen Güttler, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Stanislav Balík, Michaela Židlická, Ivana Janů, Vlasta Formánková, Vladimír Kůrka

Soudci třetí dekády – Pavel Rychetský, Milada Tomková, Jaroslav Fenyk, Jan Musil, Jan Filip, Vladimír Sládeček, Ludvík David, Kateřina Šimáčková, Radovan Suchánek, Jiří Zemánek, Vojtěch Šimíček, Tomáš Lichovník, David Uhlíř, Jaromír Jirsa, Josef Fiala

Za pětadvacet let své činnosti si Ústavní soud vydobyl respekt odborníků i veřejnosti. Přejme mu, aby tento respekt trval i dalších pětadvacet let!

Vlastimil Göttinger a Miroslava Sedláčková

odbor vnějších vztahů a protokolu

autor: Tisková zpráva