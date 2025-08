Správa železnic: Provoz na nejmodernějším nádraží v Česku začíná

Doprava v Praze vstupuje do nové éry. Metropole se po čtyřiceti letech dočkala nového nádraží, navíc evropského formátu. Cestující z Kladenska zase poprvé získávají pohodlný přestup z vlaků na všechny linky metra. Úsek je součástí budovaného spojení z centra hlavního města na letiště Václava Havla a do Kladna. Nádraží v Bubnech leží na dvou významných příměstských tratích. Do Kralup nad Vltavou a dále do Ústí nad Labem se z něj cestující dostanou od soboty 2. srpna, vlaky z Masarykova nádraží do Kladna ho pak budou využívat od pondělí 4. srpna. Navýšení kapacity modernizované tratě umožní zavést víc spojů.

„Tento projekt je mimořádně významný nejen z hlediska dopravy, ale do značné míry mění tvář hlavního města. Bubenské nádraží se stává základním kamenem nové čtvrti, která zde v příštích letech vznikne. Železnice tak znovu plní svou historickou roli, kdy je impulsem k rozvoji širokého okolí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Unikátní technické dílo

Prakticky celý zmodernizovaný úsek – bezmála kilometr tratě – je postavený na pilířích. Průchozí estakády nahradily železniční náspy, které oblast desetiletí rozdělovaly. To umožnilo zrušit frekventovaný přejezd v Bubenské ulici a také propojit horní a spodní část Holešovic novou ulicí Nicholase Wintona.

Vlaky v Bubnech také poprvé v Česku vjíždějí přímo do interiéru nádražní budovy. Ta má rozměry 250 x 50 metrů a také stojí na pilířích. Díky tomu mohl pod nástupišti vzniknout prostor s víc než desítkou komerčních jednotek. Ty budou otevírat postupně v následujících měsících, během nichž ještě pokračují dokončovací práce.

K vlakům se cestující dostanou po eskalátorech nebo výtahy, na nástupištích jsou skleněné čekárny, vnitřek nádraží oživují stromy s automatickou závlahou.

„Kdybych měl najít jedno slovo, které tento projekt popisuje, tak je to velkorysost. Byla to stavba mimořádně náročná jak technicky, tak organizačně. Potvrdilo se ale, že umíme táhnout za jeden provaz – stát, projektanti, developer, magistrát i Praha 7,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a pokračuje: „Pomohl nám i konstruktivní přístup místních obyvatel, se kterými se podařilo najít shodu na některých detailech. I díky tomu mohla stavba probíhat plynule a bez zbytečných zdržení.“

Modernizovaný úsek končí v nové zastávce na Výstavišti. Přístup na nástupiště zde zajišťují kromě schodů také výtahy. Nad kolejemi tratě do Kladna vede lávka, která zlepšila přístup z Letné do Stromovky. Zhotoviteli prací byly společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha. Celkové náklady stavby dosáhly 5 644 223 231 korun.

„Projekt modernizace trati Bubny – Výstaviště patří k nejnáročnějším, které jsme v České republice realizovali. Děkuji našemu týmu i kolegům ze sdružení za profesionální nasazení a skvělou spolupráci. Jsem rád, že jsme mohli být u projektu, který nastaví zcela nové standardy a významně zlepší úroveň železniční dopravy v hlavním městě,“ uvádí Aleš Gothard, předseda představenstva a ředitel společnosti Metrostav TBR.

Projekt s názvem Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu dosahuje 119 231 838 eur. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 101 347 062 eur, což představuje cca 2,5 miliardy korun. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

„Evropská finanční podpora obvykle dosahuje 85 procent způsobilých nákladů, takže představuje hnací sílu pro celé odvětví železničních staveb v České republice. Díky našemu členství v EU také jezdíme po modernizovaných tratích v nových železničních soupravách. Na úsek, který dnes uvádíme do provozu, přispěl Nástroj pro propojení Evropy bezmála 2,5 mld. Kč z necelých 3 mld. Kč nákladů na železniční infrastrukturu. Připomínám, že ze stejného zdroje proudí ohromné částky i na další dvě rozsáhlé stavby, které právě probíhají na území Prahy: 2,5 mld. Kč do rekonstrukce Masarykova nádraží a téměř 3,5 mld. Kč na celkovou přestavbu nádraží Praha-Smíchov,“ doplňuje vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová.

Na historii se nezapomnělo

V červenci začala přestavba původní nádražní budovy Praha-Bubny, která získává zcela nové poslání. Vzniká zde Centrum paměti a dialogu Bubny, které bude připomínat téměř padesát tisíc Židů deportovaných z tohoto nádraží v letech 1941–1945. Projekt citlivě rozšiřuje původní budovu a zachovává její charakteristické prvky. Stavba za bezmála 190 milionů korun by měla být dokončena za dva roky.

Ulici Dukelských hrdinů před začátkem modernizace vlaky překonávaly po historickém mostě. Byl vybudován v souvislosti s konáním Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 a díky nýtované konstrukci představuje typickou ukázku železničního stavitelství z přelomu 19. a 20. století. Díky spolupráci s Národním technickým muzeem se stane součástí expozice, která vznikne na Masarykově nádraží.

Železnice na letiště

Modernizace trati mezi Bubny a Výstavištěm je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří 11 samostatných etap. Hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, naplno běží rozsáhlá přestavba Masarykova nádraží. Vlaky už navíc jezdí po zmodernizovaném úseku mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Ještě letos plánuje Správa železnic zahájit celkovou modernizaci trati z pražské Ruzyně až do Kladna. V příštím roce pak začne hledat stavbaře pro úsek od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích. Z Prahy bychom až na Letiště Václava Havla měli vlakem dorazit okolo roku 2030. Podrobnější informace o jednotlivých etapách projektu železnice Praha – Letiště – Kladno najdete na webu ZDE.

