Probační a mediační služba: Jak funguje probační dům? Učili jsme se od kolegů v Norsku

Ve dnech 27. – 30. května 2019 realizovala Probační a mediační služba v rámci přípravy projektu „Zpátky do života“ studijní cestu do Norska, jejímž cílem byla výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi Probační a mediační službou a norským partnerem Drammen Half-Way House a Buskerud Probation Office v oblasti fungování a provozu probačního domu a realizace resocializačních programů.

„Probační a mediační služba se ve své Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 zavázala ke zřízení probačních domů, které doplní existující systém zacházení s osobami propuštěnými z vězení, a rovněž k zavedení programových center, která budou zajišťovat provádění resocializačních programů pro mladistvé i dospělé pachatele. Po propuštění z vězení jsou první měsíce nejkritičtější, proto je pobyt v probačním domě vhodným nástrojem, jak při návratu odsouzených na svobodu minimalizovat riziko jejich další recidivy a zároveň snížit možné obavy veřejnosti z těchto osob,“ vysvětluje náměstek pro probaci a mediaci Mgr. Marek Tkáč.



Studijní cesta do Norska se zaměřila na získání praktických zkušeností nutných pro nastavení základních pravidel fungování a provozu probačního domu v České republice. „V námi navštíveném zařízení pobývá 12 klientů a je součástí norské Nápravné služby. Pobyt v domě je součástí nové koncepce vězeňství tzv. bezešvého výkonu trestu, který se skládá z několika typů zajištění trestu odnětí svobody - od klasického vězení, přes oddělení s mírným režimem, polootevřenou věznici, dům na půl cesty až po domácí vězení s elektronickým monitoringem. Při porušení podmínek trestu daného zařízení v daném stupni výkonu trestu se klient vrací do předchozího stupně vězení,“ doplňuje Mgr. Tkáč.



V průběhu cesty byly mapovány možnosti napojení práce s klienty v probačním domě na další činnosti Probační a mediační služby včetně zjištění možností využití elektronického monitoringu, a rovněž byly představeny resocializační programy. Norská Probační služba realizuje několik typů standardizovaných programů, a to jak skupinových, tak individuálních, formou pohovorů, nácviků situací, specializovaných pro ženy, rodiče či řidiče, kteří řídili pod vlivem alkoholu anebo opakovaně překročili rychlost. Témata, na která se zaměřují, jsou různorodá, například zvládání závislosti, vzteku, náročných zátěžových situací apod. Klienti jsou do programů zařazováni na základě rozhodnutí soudu a v případě nedokončení programu je tato skutečnost vnímána jako porušení podmínek alternativního trestu.



Probační a mediační služba v současné době připravuje projektovou žádost předem definovaného projektu „Zpátky do života“, v rámci něhož bude zřízen probační dům a čtyři programová centra. Financování projektových aktivit bude zajištěno z Fondů EHP a Norska. „Rovněž připravujeme návrh legislativních úprav nutných před zahájením provozu probačního domu v Česku. Pro vytvoření metodických postupů a zajištění vhodných provozních a organizačních podmínek v probačním domě bylo důležité, abychom měli možnost porovnat námi připravovaný model s dlouholetými praktickými zkušenostmi norského partnera,“ doplňuje vedoucí metodického oddělení Ředitelství Probační a mediační služby Mgr. Kamila Špejrová.

Psali jsme: Probační a mediační služba: Mediátoři na výcviku mediace Probační a mediační služba: Restorativní myšlení - jednodenní workshop s Robertem van Pagée Hodně divná zakázka pro armádu. Jde o bojová vozidla a největší nákup v historii. Jen se podívejte, jak dopadly výsledky střelby na cíl PMS kontroluje také výkon alternativního trestu zákazu vstupu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva