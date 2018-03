První jarní jízdy po dráze si lidé užívali, premiérového vítěze má slalom traktorem

26.03.2018 9:48

Zahájení nové sezony mosteckého autodromu The Most AUTOSHOW přilákalo v neděli na 2 000 motoristických nadšenců. Vedle tradičních volných jízd po dráze vlastním vozem, o které je vždy s příchodem jara nebývalý zájem, měla premiéru soutěž o co nejrychlejší zdolání slalomu mezi kuželi za volantem traktoru Zetor. Vítězný „traktorista“ Jiří Sosna trať zdolal v čase 24,81 vteřiny, čímž ustanovil rekord nového klání. Nechyběl ani jednokolový netradičně pojatý závod LOUDA CUP. Odstartoval také čtvrtý ročník oblíbené soutěže amatérských jezdců na velkém závodním okruhu The Most Challenge.