Putovní festival Hrady CZ je zpět v plné síle, oznamuje kompletní program pro osm zastávek v čele s kapelami Rybičky 48 a Chinaski

Letní putovní hudebně-kulturní festival Hrady CZ je zpět v plné síle a své návštěvníky letos přivítá v průběhu léta znovu osmkrát na koncertech i v prostorách hradů na území Čech a Moravy. Fanouškům nabídne to nejlepší z české a slovenské hudební scény v čele s kapelami Rybičky 48 a Chinaski. Návštěvníci sedmnáctého ročníku tohoto legendárního putovního festivalu se budou moci dále těšit na kapely Divokej Bill, Mig 21 nebo Mirai či interprety Tomáše Kluse, Pokáče, Annu K. a další kapely a hudebníky.

Festival Hrady CZ odstartuje v pátek a sobotu 15. a 16. července tradičně na hradě Točníku a dále se každý následující pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a své letošní putování uzavře 2. a 3. září na Bezdězu. V ceně sobotního lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma.

Program všech zastávek festivalu je stejný, jen na hradě Veveří vystoupí místo kapely Mig 21 exkluzivně zpěvák David Koller. V průběhu léta budou moci fanoušci festivalu Hrady CZ po celé České republice dále zhlédnout koncerty takových kapel a interpretů, jako jsou Vypsaná fixa, Xindl X, Trautenberk, Visací zámek, UDG, Botox či Realita. Festivalové koncerty se odehrají vždy pod širým nebem na loukách v blízkosti hradů. Chybět nebude oblíbený páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek. Součástí areálů bude také sportovní hřiště pro děti, aby si hudební atmosféru spojenou s výletem na hradní památky mohly užít celé rodiny.

Parterem festivalu je Národní památkový ústav, v ceně sobotní vstupenky na festival je tak na každé ze zastávek i vstup na prohlídkové okruhy hradu. „Jsme rádi, že můžeme letos návštěvníky opět přivítat jak v areálech festivalu, tak i v ojedinělém prostředí osmi hradů po celé České republice. Právě možnost spojení hudebního zážitku s návštěvou památek je to, co už sedmnáct let dělá festival Hrady CZ jedinečným,“ říká jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták. „K hradnímu festivalu patří neodmyslitelně rej masek, proto vyzývám návštěvníky, ať se zúčastní našeho tradičního karnevalu o ceny. Hrady CZ jsou zpět v plné síle, pojďme to společně oslavit!“ dodává spoluorganizátor Viktor Souček.

Festival Hrady CZ stále udržuje vysoký komfort ubytování. Návštěvníci mohou za úplatu opět využít tzv. VIP kemp PLUS v „hotelové“ kvalitě v ceně s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky, připravenými na okamžité přespání. Samozřejmostí jsou placené VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu. Do 31. května je možné kromě výhodných lístků zakoupit v limitované sérii také permanentku Exklusiv s možností přístupu do zákulisí festivalu.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (15. - 16. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (22. – 23. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (29. – 30. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (5. – 6. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (12. - 13. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (19. - 20. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (26. - 27. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (2. - 3. 9.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Lístek na pátek lze do 31. května zakoupit za zvýhodněnou cenu 650 korun, na sobotu 600 korun, permanentku na oba dny pak za 1200 korun. Na místě bude vstupné stát 890 korun na pátek,990 korun na sobotu a permanentka 1600 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Permanentky Exklusiv s přístupem do backstage jsou v prodeji za 4000 korun. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 600 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1250 korun, na místě pak za 750 a 1400 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp do 31. května za 1700 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 2350 korun, na místě pak za 2250 korun s VIP kempem a 2900 korun s VIP kempem PLUS. O něco dražší zvýhodněné vstupenky se pak budou prodávat v další předprodejové vlně do 30. června.

Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.moravskehrady.cz

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ:

Anna K., Botox, Chinaski, David Koller, Divokej Bill, Mig 21, Mirai, Pokáč, Realita, Rybičky 48, Tomáš Klus, Trautenberk, UDG, Visací zámek, Vypsaná fixa, Xindl X

TERMÍNY A MÍSTA:

15. - 16. 7. Točník

22. - 23. 7. Kunětická hora

29. - 30. 7. Švihov

5. - 6. 8. Rožmberk nad Vltavou

12. - 13. 8. Veveří

19. - 20. 8. Hradec nad Moravicí

26. - 27. 8. Bouzov

2. - 3. 9. Bezděz

Organizátoři:

Nedomysleno, s.r.o. (více ZDE)

Riff Raff, s.r.o. (více ZDE)

Line-up festivalu Hrady CZ

Točník 15. - 16. 7.

Pátek

15:20 - 16:00 Botox

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

11:20 - 12:00 Realita

12:30 - 13:30 Xindl X

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Chinaski

22:00 - 23:00 Rybičky 48

23:30 - 00:30 Divokej Bill

Kunětická hora 22. - 23. 7.

Pátek

15:20 - 16:00 Realita

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Xindl X

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

11:20 - 12:00 Botox

12:30 - 13:30 Tomáš Klus

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Chinaski

22:00 - 23:00 Rybičky 48

23:30 - 00:30 Divokej Bill

Švihov 29. - 30. 7.

Pátek

15:20 - 16:00 Realita

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

11:20 - 12:00 Botox

12:30 - 13:30 Chinaski

14:00 - 15:00 Xindl X

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Vypsaná fixa

20:30 - 21:30 Visací záměk

22:00 - 23:00 Divokej Bill

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Rožmberk nad Vltavou 5. - 6. 8.

Pátek

15:20 - 16:00 Botox

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

11:30 - 12:00 Realita

12:30 - 13:30 Xindl X

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Chinaski

22:00 - 23:00 Divokej Bill

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Veveří 12. - 13. 8.

Pátek

15:20 - 16:00 Realita

16:30 - 17:30 Xindl X

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 David Koller

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

11:20 - 12:00 Botox

12:30 - 13:30 Pokáč

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Chinaski

22:00 - 23:00 Divokej Bill

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Hradec nad Moravicí 19. - 20. 8.

Pátek

15:20 - 16:00 Botox

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

11:20 - 12:00 Realita

12:30 - 13:30 Xindl X

14:00 - 15:00 UDG

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 Vypsaná fixa

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Divokej Bill

22:00 - 23:00 Rybičky 48

23:30 - 00:30 Chinaski

Bouzov 26. - 27. 8.

Pátek

15:20 - 16:00 Realita

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

11:20 - 12:00 Botox

12:30 - 13:30 Xindl X

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Divokej Bill

22:00 - 23:00 Rybičky 48

23:30 - 00:30 Chinaski

Bezděz 2. - 3. 9.

Pátek

15:20 - 16:00 Botox

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

11:20 - 12:00 Realita

12:30 - 13:30 Xindl X

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Divokej Bill

22:00 - 23:00 Rybičky 48

23:30 - 00:30 Chinaski

