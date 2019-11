ŘSD: V Trnovanech by místo obchvatu raději uvítali úpravu průtahu

Zastupitelé Trnovan v čele se starostkou Martinou Čechovou probírali se zástupci ŘSD možné varianty, které by vedly ke zlepšení dopravní situace v obci. Její zástavbou prochází silnice I/15, která obec v podstatě dělí na dvě poloviny. Problémem je kromě intenzity provozu malá šíře komunikace. „Bylo by potřeba udělat zásadní změny. Máme tu úzké úseky a v ostrých zatáčkách nám končí auta až na chodníku,“ popsala starostka. Zvláště rizikový je průjezd tranzitní dopravy, kdy kamiony při vyhýbání se v zatáčkách brání hladké plynulosti provozu.

V minulosti se sice uvažovalo o vybudování severního obchvatu, který je veden v územním plánu obce, jeho trasa však vytváří bariéru mezi vlastní obcí a částí Podviní. Pro budoucí rozvoj obce je urbanisticky nevhodná a obec tuto variantu nepodporuje. Proto je navrženo vypuštění koridoru severního obchvatu ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v rámci jejich 2. aktualizace. Součástí územního plánu obce je také územní rezerva pro jižní variantu, která by pomohla i nedalekým Ploskovicím. Ale dříve se ukázala jako ekonomicky nevýhodná z důvodu extrémně náročného řešení.

V průběhu jednání na obecním úřadě však bylo sděleno, že obec by nejvíce preferovala, pokud by byly provedeny úpravy na stávajícím vedení I/15 obcí. Jedním z argumentů bylo, že by život v obci s více než 400 obyvateli po vyvedení dopravy téměř ustal. Ačkoliv stávající provoz má svá negativa, je zároveň zdrojem pro řadu místních podnikatelů (pekárna, motorest, trhy atd.). Zástupci ŘSD sdělili, že s předloženou variantou budou dále pracovat, byť návrh na jižní vedení obchvatu zcela nezavrhli. Případné úpravy trasování I/15 v obci by si vynutily demolici několika domů v zúžených úsecích silnice. „Na generálním ředitelství necháme prověřit obě varianty. Do konce roku zjistíme, kolika domů by se to týkalo,“ nastínil další postup přípravy vedoucí provozního úseku Vít Plechatý. V úvahu tedy připadá rozšíření a částečné napřímení silnice u stávajících domů.

Vedení obce hodlá být v dalších krocích i nadále nápomocno. Týká se to například případného zajištění parcel pro výstavbu nových domů za ty, které by museli obyvatelé kvůli zamýšleným úpravám opustit. Vzhledem k současnému omezenému prostoru kolem I/15 nelze realizovat protihluková opatření v podobě stěn. Ačkoliv již došlo k doplnění vodorovného značení na křižovatce s místní komunikací, přála by si obec ještě další drobnější úpravy. Konkrétně se jednalo o umístění svodidla do úseku před obecním úřadem, pročištění ucpaného příkopu, opravu poškození krajnice způsobené najížděním kamionů až mimo asfalt či vybudování přechodu, na jehož financování by se podílela obec i ŘSD jako správce komunikace.

Závěrem přítomní ocenili věcný přístup při debatě nad možnými návrhy řešení a deklarovali, že vzájemná spolupráce při hledání finální podoby vedoucí ke zlepšení dopravní situace v obci bude dále pokračovat.

