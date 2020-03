Ředitelství vodních cest: Největší český jeřáb osadil nový most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou

reklama

Ředitelství vodních cest ČR zde buduje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy. Již druhý z celkem šesti nových mostů přes plavební kanál je na svém místě a v létě na něj bude převedena silniční doprava z původního 115 let starého mostu.

Nový ocelový most byl sestaven a svařen z dílů na levém břehu plavebního kanálu. Včera celý most délky 36 m a šířky 11 m o hmotnosti 152 tun mobilní jeřáb o největší nosnosti v České republice zvedl, otočil o 90° a osadil na připravené nové železobetonové pilíře. Za 11 dnů se do plavebního kanálu vrátí voda a most se bude klenout 7 m nad její hladinou. Silnice III. třídy do Lužce nad Vltavou bude přeložena na tento nový most a původní 115 let starý most, který je dnes v havarijním stavu, již nebude svou výškou pouhých 4,5 m tvořit překážku plavbě lodí do Prahy.

Zhotovitel přijal mimořádná opatření u všech svých pracovníků, aby práce probíhaly bezpečně a omezilo se riziko přenosu infekce během karanténního stavu. „Práce na projektech Ředitelství vodních cest ČR se daří držet ve svých harmonogramech a věříme, že podle plánu se podaří nejen obnovit stavbou omezený plavební provoz, ale také otevřít provozovatelům vodní dopravy kvalitnější vodní cestu, která svou podjezdnou výškou 7 m oproti současným pouze 4,50 m umožní proplutí moderních velkých osobních lodí i lodí přepravujících objemný náklad,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

Stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, kanál Vraňany – Hořín, Ia. etapa, realizují dodavatelé STRABAG Rail a.s. - EUROVIA CS a.s. – OK Třebestovice a.s. se stavebními náklady 600 mil. Kč bez DPH. Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Při provádění stavebních prací zhotovitel dodržuje požadavky všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a nakládání s odpady.

