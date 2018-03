Rozhodnuto. O titul Zlatý Ámos bude bojovat šest finalistů

Semifinále se uskutečnilo v zrcadlových sálech ministerstva školství. O tom, kdo získá pomyslnou korunu krále českých učitelů, se rozhodne 23. března, v předvečer Dne učitelů.

„Letošní ročník Zlatého Ámose je jubilejní,“ říká ředitel ankety Slávek Hrzal. „Když jsme před 25 lety začínali, vůbec jsme netušili, že bychom mohli slavit čtvrtstoletí. Ušli jsme pořádný kus cesty, na které jsme potkali spoustu vynikajících pedagogických osobností. A to je náš cíl, který se nemění, ukazovat veřejnosti, že v našich školách učí skvělí učitelé a učitelky.“

Anketa Zlatý Ámos je výjimečná tím, že do ní mohou své oblíbené učitele přihlásit pouze žáci. A musí toho udělat mnohem víc. Do přihlášky musí napsat charakteristiku učitele, přidat jednu společně prožitou příhodu, a navíc sehnat sto podpisů dalších spolužáků či dospělých, kteří kandidaturu podporují. Udělat něco sám od sebe a ve svém volném čase, to už od dětí vyžaduje určité úsilí a zájem. Pro své oblíbené učitele to však každoročně dělají desítky z nich.

Letos žáci základních a středních škol do soutěže vyslali přes šedesát učitelů a učitelek. Organizátoři připravili sedm regionálních kol, ve kterých tříčlenné týmy obhajovaly nominace svých pedagogů. Na dnešní semifinále už učitelé přijeli sami, bez dětí. Naštěstí je mohly vybavit třemi předměty, které jim měly pomoci přesvědčit porotu, že právě oni by měli poustoupit do závěrečného kola. A tak tu nechyběly fotografie, pytlík vtipné kaše, srdíčka a čtyřlístky, ale třeba i sklenice s rýmovníkem či třídní erb.

Porota v čele s MUDr. Janem Cimickým nakonec vybrala 4 učitelky a 2 učitele, kteří budou ve veřejném finále 23. března bojovat o titul Zlatý Ámos 2018. „Celých dvacet čtyři let, co jsem předsedou poroty Zlatého Ámose, jsem přemýšlel, zda má být jejím předsedou psychiatr,“ říká Jan Cimický. „Letos jsem pochopil, že ano. Bohužel, v mé ordinaci roste počet učitelů. Ale to se dnešních semifinalistů netýká. Všem učitelkám a učitelům bych chtěl poděkovat za jejich práci. Osobně považuji učitelské řemeslo za jedno z nejnáročnějších.“

Oficiální korunovace Zlatého Ámose proběhne na slavnostním galavečeru 24. března v pražském hotelu Ambassador Zlatá husa.

Psali jsme: „Objev není náhoda“, znělo motto Výroční konference OP VVV České školy zazářily v prestižní evropské soutěži o vzdělávacích projektech MŠMT poskytne až 6 miliard ZUŠ a zájmovému vzdělávání MŠMT: DigiKoalice jednala o výuce kyberbezpečnosti na školách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva