SANEP: První i druhé kolo prezidentských voleb by v lednu vyhrál Andrej Babiš

Prezidentské volby by v aktuálním šetření společnosti SANEP vyhrál v prvním kole ex-premiér Andrej Babiš se ziskem 26,1% voličských hlasů, na druhém místě by pak skončil armádní generál Petr Pavel se ziskem 20,2%. Šetření společnosti SANEP prezentuje názory 64,7 procenta rozhodnutých voličů, kteří by se aktuálně prezidentských voleb zúčastnili v kole prvním, a názory 62,2 procenta rozhodnutých voličů, kteří by se zúčastnili voleb v kole druhém.

Do výběru potenciálních kandidátů na post prezidenta republiky byly zařazeny ty osobnosti domácí politické scény, které svou prezidentskou kandidaturu již veřejně ohlásily, a dále ty osobnosti, které volbu zvažují, popř. nevylučují. Třetí největší počet hlasů (11,3%) získal senátor Pavel Fischer, který je rovněž považován za jednoho z největších favoritů přímé volby hlavy státu. Senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer, který působil jako poradce prezidenta Václava Havla a působil též jako velvyslanec ve Francii a Monaku, usiloval o prezidentský post již v minulých volbách v roce 2018, kde skončil v prvním kole za kandidáty Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem na třetím místě se ziskem 10,2 procenta hlasů. Na čtvrtém místě by se v hypotetických prezidentských volbách v lednu letošního roku umístila v prvním kole ekonomka a končící rektorka Mendelovy univerzity v Brně prof. Danuše Nerudová, a to se ziskem 7,2 procent voličských hlasů. S odstupem pouhé jedné desetiny procentního bodu se za Danuší Nerudovou umístil spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 a ex-ministr financí Topolánkovy a poté Nečasovy vlády Miroslav Kalousek, kterému by dalo aktuálně svůj hlas 7,1 procent rozhodnutých voličů.

Relativně početnou skupinu příznivců a potenciálních voličů má i následující pětice prezidentských kandidátů, a to lékař a senátor Marek Hilšer (5,2 %), bývalý místopředseda Akademie věd ČR a současný senátor Jiří Drahoš (4,8 %), kterého porazil v druhém kole minulých prezidentských voleb současný prezident Miloš Zeman, dále bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny a současná senátorka Miroslava Němcová (4,5 %), úřadující předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil (4,3 %) a ex-prezident České republiky Václav Klaus st. (4,2 %). Na jedenáctém místě by se v současné době umístil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula se ziskem 1,6 procentního bodu, následovaný matematikem a zakladatelem Nadačního fondu proti korupci Karlem Janečkem (1,5 %), předsedou Hospodářské komory ČR a historicky prvním ministrem průmyslu a obchodu České republiky Vladimírem Dlouhým (0,9 %), a dále advokátkou a političkou Klárou Long Slámovou (0,7 %).

Nejméně voličů by v současné době oslovil majitel, generální ředitel a moderátor televize Barrandov v jedné osobě Jaromír Soukup, kterému by dalo v aktuálním měření společnosti SANEP hlas pouhých 0,4 procent rozhodnutých voličů.

Druhé kolo prezidentských voleb, do kterého by postoupili ex-premiér Andrej Babiš a armádní generál Petr Pavel, by se ziskem 51,7 procent vyhrál Andrej Babiš a stal by se tak historicky čtvrtým prezidentem samostatné České republiky.

