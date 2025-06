Bezpečné dodávky, nižší ceny a flexibilita. SPP přináší na český energetický trh stabilitu

Začneme rovnou prakticky: Má dnes podle vás smysl fixovat cenu energií?

Ano, jednoznačně. Energetický trh se po krizových letech sice uklidnil, ale geopolitická rizika a tlak ze strany regulace tu pořád jsou. Ceny elektřiny ani zemního plynu už výrazněji neklesají, takže pokud někdo chce mít v příštích letech jistotu a plánovat své náklady, fixace na dva až tři roky dává smysl. Od 1. června nabízíme zákazníkům nový produkt s výhodnou cenou plynu a elektřiny do konce roku 2026. Pojmenovali jsme ho „Výhodně do aleluja“, a já všem zákazníkům velmi doporučuji, aby se na detaily podívali na naše webové stránky.

Lidé ale slyší na slevy. Můžou ještě očekávat výrazné zlevnění?

Na koho se dnes zaměřujete – firmy, nebo domácnosti?

V minulých letech jsme rostli hlavně ve firemním segmentu. Dodáváme například Synthesii, skupině AGC nebo ŽĎASu. Letos ale míříme i na domácnosti a menší firmy. Věříme, že umíme nabídnout profesionální služby stabilního dodavatele, férové smluvní podmínky bez skrytých poplatků a lidský přístup. Jsem přesvědčen, že to lidé po zkušenostech s kolapsy některých alternativních dodavatelů velmi ocení.

Dá se říct, že se energetická spotřeba v Česku vrací k růstu?

Určitě. Celková spotřeba energií loni mírně vzrostla, zhruba o 0,1 %, ale po přepočtu na teplotní normál to dělá skoro dvě procenta. Spotřeba plynu rostla, u elektřiny byl zaznamenán pokles, ale to neodráží reálný stav – do celkové bilance se totiž nezapočítává elektřina vyrobená v domácích fotovoltaikách. Celkově se ale trh zvedá.

Hodně se řešily zásoby plynu a naplnění zásobníků. Jsou na místě obavy o dostatek plynu?

Nemyslím si. Ke konci topné sezóny byly zásobníky naplněné asi na 25 %, což bylo sice lehce pod dlouhodobým průměrem, ale spotřeba v té době odpovídala dovozu. S příchodem jara se zásobníky začaly přirozeně doplňovat. Naše společnost má navíc zajištěné kapacity a spolehlivé zdroje. Provozujeme dokonce vlastní zásobník plynu. Obecně ale zásobování zemním plynem v Česku považujeme za stabilní.

Když se bavíme o zdrojích – máte ve vašem portfoliu ruský plyn?

Ne, žádné přímé kontrakty s ruskými producenty nemáme. Nakupujeme hlavně přes západoevropské trhy a prostřednictvím naší mateřské společnosti. Samozřejmě u obchodování přes burzu nelze vždy přesně určit původ plynu – to je logika fungování trhu. Důležité ale je, že máme přístup k diverzifikovaným zdrojům, přepravní kapacitu z Německa a skladování v zásobníku o kapacitě téměř 7 TWh.

A co LNG? Před časem jste byli první, kdo ho do Česka přivezl. Je dovoz zkapalněného zemního plynu stále aktuální?

LNG je pro nás strategická alternativa. Dnes nakupujeme převážně na domácím trhu, ale pokud by nastala potřeba, jsme připraveni LNG znovu využít. Představuje důležitou součást našeho přístupu ke stabilitě dodávek.

Blíží se i nové regulace – například ETS 2. Co to znamená pro běžné zákazníky?

Systém ETS 2, což na vysvětlení pro čtenáře znamená zpoplatnění emisí skleníkových plynů z dopravy a budov, zavede nově obchodování s emisními povolenkami také pro domácnosti a dopravu. Od roku 2027 se tak cena povolenky promítne do celkové ceny zemního plynu nebo nafty či benzínu. Už nyní víme, že by to mohlo znamenat zvýšení ceny plynu o cca 20 %. A protože aktuální tržní cena emisní povolenky je vyšší než ta kalkulovaná, může být dopad ještě výraznější. To bude samozřejmě spotřebitele motivovat k investicím do úspornějších technologií.

Nabízíte řešení i pro ty, kdo chtějí čistou energii?

Ano. Dokážeme dodat elektřinu i plyn stoprocentně z obnovitelných zdrojů – například biometan. A domácnostem s vlastní fotovoltaikou nabízíme férový výkup jimi vyprodukované elektřiny za aktuální burzovní ceny bez měsíčních poplatků. Kromě toho se připravujeme na změny, které přinese Lex OZE III v podobě klíčových změn v oblastech ukládání energie, flexibility sítí a agregace. Díky těmto novým pravidlům budou moci spotřebitelé efektivněji řídit svou spotřebu a tím snížit své výdaje za elektřinu.

Z vaší strany to tedy vypadá, že nejde jen o dodávky, ale i o servis a inovace.

Přesně tak. Naším cílem není jen dodat plyn nebo elektřinu , ale být partnerem – ať už pro domácnosti, obce nebo průmysl. Dnešní energetika není jen o ceně, ale i o jistotě, udržitelnosti a schopnosti přizpůsobit se měnícím se podmínkám trhu. V tom vidíme naši budoucnost.