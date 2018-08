SYNOT expandoval do Kambodži

Skupina SYNOT opět rozšiřuje působnost v Asii. Po velmi úspěšném vstupu na vietnamský trh zahájila své aktivity v Kambodži. Dodala stroje hned do dvou kasin a do budoucna v této zemi chystá větší expanzi.

„Vstup na kambodžský trh má svá specifika a pro evropské firmy to není snadné teritorium. Naše skupina však působí ve dvaceti zemích světa, má za sebou více než čtvrt století zkušeností a dokáže se tedy přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám a legislativě,“ uvedl Neofytos Neofytou, ředitel společnosti SYNOT International Limited a dodal: „Působení na kambodžském trhu, který do budoucna považujeme za velmi perspektivní, je tak pro nás velkou výzvou.“

Luxusní kasino Wan Long je stejně, jako kasino The Rich, umístěno v jižní části země, a to v přímořském městě Sihanoukville. Skupina SYNOT do nich dodala tři řady VLT strojů i ruletu. Všechna herní zařízení se začala hned po spuštění těšit velké oblibě klientů.

„Naše působení v oblasti Asie neustále rozšiřujeme. Například ve Vietnamu již máme otevřena čtyři kasina a chystáme spuštění pátého. Všechna se nacházejí v luxusních hotelech. Kromě toho vyvíjíme také hry, které jsou určeny výhradně pro asijskou klientelu,“ doplnil Miroslav Valenta mladší, obchodní ředitel skupiny SYNOT.

Skupina SYNOT působí v Asii prostřednictvím společnosti SYNOT SEA (SYNOT South East Asia), která byla založena v uplynulém roce.

autor: Tisková zpráva