Valentův SYNOT a radnice v Rožnově se neshodly na nájemném ohledně Společenského domu. Městská kulturní agentura prostor vyklidila

Obchodní gigant SYNOT podnikající mimo jiné v hazardním a loterijním byznyse senátora Ivo Valenty se neshodl s radnicí ohledně pronájmu části Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm. Městská kulturní agentura T klub tak kvůli výpovědi z nájmu tento týden prostory, které jí Valentova firma pronajímala, definitivně opustila.

Město se Společenského domu zbavilo v druhé polovině devadesátých letech, a to za částku 3 a půl milionu korun. Soukromé společnosti si objekt následně přeprodávaly a před šestnácti lety objekt historické hodnoty koupil právě SYNOT, a to za částku deseti milionů korun. V následné rekonstrukci pak do objektu nainvestoval dalších třicet milionů.

Radnice si poté část domu od Valentova holdingu pronajala a začala v ní provozovat sál své kulturní agentury, tzv. T klubu, který v Rožnově zaštiťuje a provozuje kulturní akce. Za roční pronájem objektu platila kulturní agentura SYNOTU podle vyjádření rožnovského starosty Radima Holiše částku 350 tisíc korun. V druhé části objektu pak fungovala restaurace Rožnovský rynek spolu s vinotékou.

Jenže SYNOT začal před koncem roku 2015 další budoucnost objektu řešit, a to v souvislosti s vytvořením pěší zóny kolem Společenského domu, a tím de facto zákazem parkování u objektu. Nemožnost parkovat podle společnosti poškodila provoz celého objektu a samozřejmě i restauraci Rožnovský rynek. Společnost v té souvislosti mluvila o „znemožnění podnikání“. „V dnešní době klienti komfort požadují,“ sdělila pro ParlamentníListy.cz tisková mluvčí SYNOTU Magda Pekařová. „Intenzivní jednání probíhala více než rok,“ doplnila.

To, že by pěší zóna kolem Společenského domu restauraci poškodila, nicméně odmítá starosta města Radim Holiš, podle kterého je dopravní dostupnost objektu dobrá. „Myslím, že ta informace je zkreslená. K té restauraci se naprosto v klidu dá dojet. V její blízkosti se dá zaparkovat přímo asi třemi čtyřmi automobily. Místa jsou však vyhrazena pro služební vozy. Padesát metrů od tohoto zařízení je parkoviště bez omezení,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Holiš. Znemožnění zbudování parkoviště přímo u objektu podle něj souvisí s evropskými dotacemi. "Neparkování nebylo přímo podmínkou dotace, ale bylo součástí projektu, proto tam teď parkoviště nemůžeme dolinkovat," dodal. Projekt byl podle něj vyřízen bez parkovacích míst.

Podle starosty to představovalo jednu z podmínek evropského projektu. Dopravní dostupnost objektu je podle starosty dobrá. „Součástí návrhu bylo, že ulice bude bezbariérová a nebudou na ní parkovací místa. My tam teď pět let nemůžeme ta parkovací místa vytyčit, jinak bychom porušili podmínky dotace,“ dodal Holiš.

Jenže SYNOT s jeho vyjádřením nesouhlasí. „Uvedená kapacita je naprosto nedostatečná. Běžně bylo před restaurací obsazeno 30 až 40 parkovacích míst. Obsazenost parkoviště tedy byla mnohem vyšší. Z tohoto úhlu pohledu jsou nějaká 4 místa naprosto nedostačující. Lidé dnes nechtějí chodit do restaurace, vzdálené desítky metrů od parkoviště,“ sdělila ParlamentnímListům.cz tisková mluvčí SYNOTU.

SYNOT předložil městu čtyři možné alternativy. První bylo obnovení možnosti parkování před objektem. Druhou byl prodej celého objektu za 40 milionů korun: tedy částku, kterou do koupě a rekonstrukce Společenského domu proinvestoval. To radnice hlasováním zastupitelstva odmítla. Třetí nabídkou byl pronájem celého objektu. Ani této možnosti město nevyužilo. Až poslední variantou, která od Valentovy firmy přišla, byla možnost, že by si T Klub od města pronajímal část objektu za symbolickou částku jedné koruny. Podmínkou ovšem bylo to, že by SYNOT v druhé části Společenského domu zřídil kasino.

To ale podle vyhlášky o hazardu, kterou město přijalo, není možné. SYNOT v době, kdy byla úprava vyhlášky přijata, vnímal novinku jako účelovou. Účelovost starosta Radim Holiš odmítá. Tvrdí, že vyhláškou město reagovalo na nový zákon o hazardu. Znemožnění hazardu ve Společenském domě ospravedlňuje například relativní blízkostí školního zařízení v okolí, městského úřadu i Valašského muzea coby kulturního skanzenu v sousedství.

Nabídka, která ze SYNOTU přišla a obsahovala možnost, že by si město pronajalo celý objekt, by podle SYNOTU byla pro Rožnov taktéž velmi výhodná. Měsíční nájemné, které SYNOT po městu žádal, mělo činit 98 tisíc korun měsíčně. Rožnov částku odmítl s tím, že jeho vlastní odhad na měsíční nájemné objektu činí 76 tisíc. V případě zbudování kasína v polovině objektu by firma Společenský dům na vlastní náklady upravila tak, aby byla jeho polovina využitelná pro pořádání kulturních akcí. Investice by se vztahovaly především k vybudování nové vzduchotechniky a klimatizace v sále, pódia, zázemí pro učinkující a podobně.

„My jsme se pouze neshodli o výši toho nájemného. V ničem jiném to není,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Holiš. „My jsme i zvažovali, že tu nabídku přijmeme ale za těch 76 tisíc, a že by město zkusilo provozovat tu restauraci, nebo třeba hledat nájemce,“ doplnil. „I s tímto rizikem jsme to zvažovali, ale nedošli jsme ke shodě,“ dodal. Kulturní agentura tak prostory vyklidila a najela na tzv. krizový scénář. „Včera bylo zahájení kultury v jiných prostorách a kultura v Rožnově žije,“ doplnil starosta.

Celý spor má nyní pokračování v podobě dopisu senátora a vlastníka SYNOTU Ivo Valenty, který adresoval do rukou starosty a zastupitelů. Kritizuje v něm to, že se město snaží ušetřit prostřednictvím „malé úspory“ na nájemném, a přitom ve stejnou chvíli plánuje stavbu velkého kulturního objektu za více než 200 milionů korun, který bude hotový až za „řadu let“. Pod uvedenou výši nájmu SYNOT dle Valenty jít nemůže. Město by podle něj rovněž ušetřilo, pokud by objekt Společenského domu od SYNOTU koupilo. „Řešíme tu tedy rozdíl v měsíčním nájmu ve výši 22 tisíc korun versus 210milionová investice?“ poznamenává v dopise, který otiskly ParlamentníListy.cz, Valenta.

Starosta Radim Holiš pro ParlamentníListy.cz upřesnil, že se v případě stavby jedná o dva projekty. "Jedná se o kulturák, který je za 176 milionů korun s DPH a knihovnu za 36 milionů korun, přístavbu. To jsou dva různé projekty," uvedl starosta Rožnova pod Radhoštěm.

