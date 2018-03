SŽDC: Na opravy nádražních budov půjde letos více než miliarda korun

„Během zhruba 1,5 roku od převzetí budov do správy SŽDC se rozběhly menší opravy na téměř čtyřech stovkách nádraží. Na sklonku uplynulého roku se nám podařilo zahájit první větší investiční akce. Běží rekonstrukce v Lipníku nad Bečvou, Přerově, Kuřimi, Hradci Králové, Turnově, Břeclavi či Sokolově,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola. Střednědobý plán oprav a rekonstrukcí nádražních budov počítá s tím, že se do roku 2023 investuje do různě velkých projektů přes 10 miliard korun.

Zatímco letos probíhají z důvodů náročné projektové přípravy především opravy menších nádraží, už v příštím roce by se měly začít revitalizovat větší výpravní budovy jako například Praha-Smíchov, Jihlava, Opava západ nebo Havířov. „Upozorňuji, že hovoříme o předpokladu, který se samozřejmě může měnit na základně projektů a soutěží na zhotovitele. Rozhodně však finanční objem na správu, opravu a investice poroste. V roce 2019 odhaduji sumárně jejich výši na přibližně 2,9 miliardy korun. Tento trend bychom chtěli udržet i v dalších letech,“ pokračoval Tomáš Drmola.

Z letošní plánované miliardy korun půjde více než 100 milionů korun na opravy a rekonstrukce nádražních budov či na přípravu projektů hned ve čtyřech krajích, konkrétně v Olomouckém, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském. Z největších letos realizovaných oprav a rekonstrukcí nádražních budov pak lze uvést stavby v Břeclavi, Kolíně, Tachově, Bohumíně či Hradci Králové.

V případě větších nádraží se finanční částky potřebné na jejich opravu pohybují v řádech stovek milionů korun, náročnější je také příprava jejich rekonstrukce. Už příští rok by se ale měla začít opravovat Fantova budova na pražském hlavním nádraží, v dalších letech dojde i na opravy nádražních budov v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Teplicích či Mostě. Prioritou SŽDC je opravit v první vlně nádraží v krajských a bývalých okresních městech. Samozřejmě platí, že uvedené záměry a plány SŽDC ještě podléhají souhlasu a schválení investiční komise Ministerstva dopravy. „Neznamená to však, že zcela vynecháme budovy v menších obcích, ve střednědobém plánu samozřejmě jsou. I to nejmenší nádraží v nevyhovujícím stavu, které ohrožuje zdraví a bezpečnost lidí, musíme neprodleně opravit. Někdy se tak lidé pozastavují nad tím, že se opraví relativně málo využívané nádraží, oproti tomu na podstatně vytíženějším se stále nic neděje,“ doplnil Drmola.

autor: komerční tisková zpráva