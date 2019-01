SŽDC začíná s výběrem zhotovitele Studie proveditelnosti na VRT Brno – Přerov – Ostrava

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybere jako první organizace v resortu dopravy vítěze výběrového řízení s využitím nové unikátní metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP).

Proces výběru začal dnes otevíráním nabídek. Zhotovitel zpracuje Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava, která bude zahrnovat návrh samotné trasy nové trati i případné další úpravy stávající železniční infrastruktury.

Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhalo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek bez účasti veřejnosti, respektive dodavatelů. Nabídky se budou dále hodnotit podle ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to podle následujících kritérií a jejich podílu na celkovém hodnocení: nabídková cena (30 %), odborná úroveň (20 %), identifikace a řízení rizik (15 %), přidaná hodnota (10 %) a schopnost vybraných členů odborného personálu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele (25 %). „Vysokorychlostní tratě jsou pro Česko klíčová infrastruktura. Resort dopravy intenzivně připravuje spojení z Prahy na Drážďany, pro úsek Praha – Brno – Břeclav zpracovává studii proveditelnosti, pro úsek Brno – Přerov dokumentaci k územnímu rozhodnutí a připravuje pilotní úseky na předměstích největších měst. A brzy rozhodneme i o zhotoviteli studie úseku Ostrava – Přerov, který by měl připravit vše pro co nejrychlejší výstavbu,““ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Metoda hodnocení nabídek Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP) byla vyvinuta na Arizonské státní univerzitě profesorem Deanem Kashiwagimou a je v současné době úspěšně aplikována zejména v Nizozemí a ve Skandinávii nejen na rozsáhlých infrastrukturních projektech. „Cílem této metody je zajistit co nejširší uplatnění tvůrčí invence dodavatelů a zadavatelům poskytnout možnost rozlišení zkušeností a kvality jednotlivých dodavatelů. V Nizozemsku tato metoda vedla ke vstupu nových, dříve pouze na základě nabídkové ceny nekonkurenceschopných dodavatelů na trh veřejných zakázek. Dále došlo k urychlení projektů a v důsledku výběru kvalitních dodavatelů i k výraznému snížení nedostatků ve výstupech a v konečném důsledku též ke snížení objemu víceprací,“ doplnil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Po otevření obálek proběhne nejpozději na přelomu ledna a února anonymní hodnocení nabídek v rámci dílčích kritérií Odborná úroveň, Identifikace a řízení rizik a Přidaná hodnota. Schopnost vybraných členů odborného personálu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele se bude posuzovat formou pohovoru. Po ukončení hodnocení necenových kritérií se v termínu a místě určeném zadavatelem uskuteční otevírání nabídkové ceny. Vítěz výběrového řízení by měl být znám v březnu. Do šesti měsíců po podpisu smlouvy bude muset předat podklady pro zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a Dokumentace pro vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) pro VRT minimálně v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov. Do 14 měsíců po podpisu smlouvy pak musí předat finální verzi studie proveditelnosti včetně zapracovaných připomínek a stanovisek, které umožní předání studie ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy.

Psali jsme: SŽDC otevřela v Pardubicích oblastní pracoviště Centrální finanční účtárny SŽDC převzala budovu žižkovské Kliniky Správa železniční dopravní cesty: Nádražní budova ve Slaném má novou fasádu Správa železniční dopravní cesty v roce 2018 pokračovala v rekonstrukcích tratí, nezapomínala ani na dopravce a cestující

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva