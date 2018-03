Sdružení místních samospráv odmítá likvidační sankce pro obce za neúmyslné porušení GDPR

21.03.2018 14:12

Sdružení místních samospráv ČR nesouhlasí s tím, aby byly obce při neúmyslném porušení evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pokutovány až do výše 15 milionů korun. Trvá na tom, aby vláda v zákoně o zpracování osobních údajů ponechala návrh ministra vnitra Metnara, který prošel i legislativní radou vlády a podle nějž by obce za nedbalostní porušení GDPR byly pokutovány pouze do výše maximálně 5 tisíc až 15 tisíc Kč dle typu obce.