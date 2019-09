Senát: Koncert a slavnostní zahájení výstavy k 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce

The Plastic People of the Universe a Filharmonie Brno společným výjimečným koncertem, v úterý 10. září 2019 v 17 hodin ve Valdštejnské zahradě, slavnostně zahájí výstavu k 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce. Expozici může veřejnost navštívit o vybraných víkendech a státních svátcích až do 5. ledna 2020.

V rámci koncertu Filharmonie Brno a The Plastic People of the Universe představí písně z alba „Co znamená vésti koně“.

Výstava v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce návštěvníkům představí zajímavosti nejen o životě královské dcery a patronky země, ale také její odkaz jako světice, která se v průběhu svého života stala významnou duchovní osobností a o jejíž kanonizaci usilovala už česká královna Eliška Přemyslovna.

Svatořečení Anežky České je úzce spjato s událostmi sametové revoluce, kdy pouhých pět dní po její kanonizaci odstartovaly události na Národní třídě pád komunistického režimu.

Výstavu „Svatá Anežka Česká, královská dcera, světice a patronka země" si návštěvníci mohou prohlédnout také v den koncertu od 18:15 do 20:00 hod. Výstava a koncert se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské.

Expozici připravily Historický ústav Akademie věd ČR a Kancelář Senátu. Veřejnost ji může navštívit až do 5. ledna 2020, a to o víkendech a státních svátcích od 10:00 do 18:00, v říjnu do 17:00, v listopadu až v lednu vždy první víkend v měsíci a o státních svátcích od 10:00 do 16:00.

Vstup na výstavu a koncert zdarma.

S ohledem na kapacitu vnitřních prostor může být vstup do sídla Senátu regulován. Návštěvníkům s předměty ohrožujícími bezpečnost a se zbraněmi nebude vstup umožněn. Návštěvníky prosíme, aby si s sebou nebrali velká zavazadla, vstup do sídla Senátu bude umožněn pouze příchozím s příručními zavazadly.

Psali jsme: Senát zve na Hradozámeckou noc Senát přichystal bohatý program k výročí listopadu 1989 Senát vyzval vládu, aby zvýšila výdaje na obranu Senát schválil elektronické dálniční známky od roku 2021

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva