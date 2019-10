Senát: Mezinárodní konference připomněla výročí narození významného teologa Tomáše Špidlíka

„My, kdo jsme se třeba jen krátce s otcem Špidlíkem setkali, víme, že Otec Špidlík byl lidský a současně lidový, vždy optimisticky naložen, s velkým elánem, zájmem o dění a o nás, jednotlivce, o naše slabosti a chyby. Otec Špidlík nám rozuměl a byl pro nás srozumitelný. Jeho humor byl přívětivý a překonával případný ostych v duchu slov otce Špidlíka: Je rozdíl mezi dobrým a špatným humorem – špatný je destruktivní a to, o čem žertuje, vlastně ničí, zatímco dobrý humor povzbuzuje k hlubšímu pochopení,“ uvedla při zahájení senátorka Jaromíra Vítková, která zastupuje v horní komoře boskovický region a která iniciovala nejen senátní konferenci, ale většinu připomínkových akcí, mezi nimi i vznik kardinálova památníku nedaleko jeho rodného domu v Boskovicích.

Senátorka Vítková ve svém projevu také připomněla, jaký měl vliv na život kardinála Špidlíka minulý režim, který mu neumožnil návrat do jeho rodné země. „Vždyť teprve ve svých 70 letech mohl vstoupit do vlasti, která byla opět demokratickou zemí. Do svých 70 let musel žít v cizině z důvodů pronásledování církve komunisty. A tolik miloval svůj domov, rodné město a vlast. Nejednou jsem si uvědomila, že komunistický režim po únoru 1948 ovlivnil osud Otce Špidlíka, který bez rodinného zázemí žil v cizině a stal se pro mnohé Čechy neznámým. Byla to daň za to, že se rozhodl pro duchovní život zasvěcený církvi. Bylo to v duchu jeho slov: Soustřeď se na to, čeho chceš dosáhnout, ne na to, co ti v tom brání,“ vysvětlila senátorka Vítková.

K účastníkům konference promluvil také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. „Bůh dokáže vždy překvapit, tak překvapil i v Otci Špidlíkovi. (...) A zcela bezesporu skutečnost, že svatí Cyril a Metoděj jsou patroni Evropy, je jedna z nesmrtelných zásluh kardinála Špidlíka,“ konstatoval arcibiskup Duka.

Se svými příspěvky na konferenci vystoupili také apoštolský nuncius Svatého stolce v ČR Charles Daniel Balvo, pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra, profesor Pavel Ambros, ředitel Centra Aletti v Olomouci, profesor Richard V. Čemus SJ z Papežského orientálního institutu v Římě či ředitel slovanských studií Akademie Ambrosiana v Miláně Francesco Braschi.

Účastníci konference si mohli prohlédnout výstavu „Z celého srdce“, která svým názvem odkazuje na motto Špidlíkova kardinálského erbu a návštěvníkům představuje nejen život kardinála, ale také vybrané citáty z jeho teologických literárních děl. Expozice bude přístupná také veřejnosti na Den otevřených dveří 28. října 2019.

Konferenci uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu, ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci, pod záštitou Ministerstva kultury ČR a senátorky Jaromíry Vítkové.

