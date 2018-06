Skupina Barrandov představuje premiérové letní programové schéma

V neděli 1. července 2018 odstartuje Skupina Barrandov nové letní programové schéma, které je plné pořadů původní tvorby i nejúspěšnějších zahraničních seriálů. „Počínaje letním programovým schématem nabídneme divákům ještě větší zážitek ze sledování, protože na rozdíl od ostatních televizních stanic, které v letním schématu především reprízují, jsme my vsadili na premiérové díly z vlastní tvorby. Televizní Skupina Barrandov tak reaguje na zvýšený zájem o svou televizi a významně navyšuje investice do svého programu. Pevně doufám, že diváci si z naší široké nabídky vyberou a že jim bude příjemným společníkem v letních dnech,“ uvedl generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.

Jarní sezona pomalu končí a TV Barrandov vstupuje do sezony letní. A stejně plynule navážou i seriálové podvečery. Ty budou od pondělí do neděle patřit premiérovým dílům talk show Nebezpečné vztahy. Pořad, který moderuje Honza Musil, není pouze o vztazích mezi partnery, ale o vztazích všeobecně, o vztazích, do nichž se člověk denně dostává a musí je řešit. Sama talk show patří v prostředí českých televizí mezi nejsledovanější pořady a diváci si budou moci i v letní dny vychutnat premiérové díly. Na tento formát naváže každé pondělí, středu a pátek v hlavním vysílacím čase pořad Jak to dopadlo!?, který divákům zprostředkovává události, jež odvysíláním příběhů změnily život hostům z Nebezpečných vztahů.

O silné emoce nebude nouze ani v úterní večery. V hlavním vysílacím čase bude televize Barrandov vysílat premiérové díly Záchranářů. Nikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. V situacích, kdy jde o všechno. V každém dílu můžete být díky naší televizi součástí čtyř příběhů, potažmo čtyř výjezdů, kdy jde doslova o život. Vedle úterních večerů si tento pořad budou diváci moci užít i oba víkendové dny v 17.10.

Pro seriálové fanoušky připravila TV Barrandov ještě jeden kousek. Každou červencovou středu se mohou těšit i na Rodinné vztahy – životní příběhy plné bolesti, šokujících odhalení, viny a odpuštění, lásky i nenávisti. V řadě příběhů, které mají vždy uzavřený konec, a tudíž na sebe nenavazují, se objeví i spoustu známých tváří.

V premiérových dílech poběží na hlavním kanále i odpolední blok pořadů, který je postaven na třech nejoblíbenějších formátech – seriálech z prostředí justice Soudkyni Barbaře a Soudci Alexandrovi a zábavné soutěži pro všechny příznivce přísloví a slovních hříček České tajence, kterou moderuje Vlasta Korec.

Jak už jsme uvedli, letní programové schéma obsahuje i komediální akviziční obsah, a tak čtvrteční večery na stanici TV Barrandov budou patřit známé italské dvojici, jež spolu natočila desítky úspěšných filmů. Řeč je o hereckých legendách Budu Spencerovi, vlastním jménem Carlu Pedersolim, a Terenci Hillovi neboli Mariovi Girottim. Diváci se mohou těšit na výběr těch nejlepších filmů – Policajt drábem, Policajt v Africe, Policajt v Hongkongu, Milionový brouk a další.

Součástí aktuálního schématu bude i výběr těch nejlepších dílů z diskusního pořadu Instinkty Jaromíra Soukupa, do něhož si generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup pozval přední osobnosti české kulturní a společenské scény, či z pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa.

Zkrátka nepřijdou ani fanoušci Dany Morávkové, kteří si v létě také připomenou nejoblíbenější díly pořadu Tenký led Dany Morávkové, v němž se řeší kontroverzní témata, která hýbou českou společností, ale i příběhy obyčejného života. A nedílnou součástí vlastní tvorby televize Barrandov je i talk show Exkluziv Kateřiny Brožové, v němž moderátorka pořadu Kateřina Brožová poodhaluje tajemství a životní příběhy předních hereckých a pěveckých hvězd nebo dalších osobností české kultury.

Další divácky přitažlivé filmové snímky, a to především z akviziční tvorby, budou patřit především kanálu KINO Barrandov, který láká na premiéry romantických filmů a seriálů. O fanoušky dokumentární tvorby se i v létě spolehlivě postará Barrandov PLUS. Pevně věříme, že i tentokrát oceníte bohatou nabídku pořadů všech kanálů Skupiny Barrandov a že vám báječně zpříjemní letní čas.

autor: Tisková zpráva