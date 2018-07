Společnost Epson přivítala do svých řad nové kolegy a oznámila změnu v týmu

Matěj Kopecký přišel ze společnosti VDC kancelářská technika s.r.o., ve které pracoval poslední 3 roky. Společnost VDC kancelářská technika s.r.o. patří do nepřímého prodejního kanálu společnosti Canon a je také největší partner této společnosti, předchozí zkušenosti získal Matěj Kopecký přímo ve společnosti Canon a v této oblasti se pohybuje více než 6 let. Ve firmě Epson bude zastávat pozici Account Manager pro VI (projektory) a konkrétně bude zodpovídat za projektory z řady business a školní projektory. „Společnost Epson jsem zvolil díky jejímu zájmu o inovace a nová řešení v oblasti projekční techniky, což je pro mě vždy velkou výzvou,“ dodává Matěj Kopecký.

Michal Hanzelka bude mít ve společnosti Epson na starosti oblast „Retail“, za kterou bude odpovědný z pozice Account Manager. Do Epsonu přišel ze společnosti Apcom Czech s.r.o., ve které působil téměř 5 let na pozici Retail Manager. „Chtěl jsem být součástí IT odvětví i nadále, proto jsem se rozhodl pro společnost Epson, která se zajímá o udržitelný rozvoj i životní prostředí, které mi je velmi blízké,“ říká Michal Hanzelka, který se posledních 10 let pohybuje v oblasti IT.

Antonín Řezáč ve firmě Epson působí od roku 2016. Je zodpovědný za divizi Transakčních produktů (Inkoustové tiskárny, Consumer skenery, Consumer projekční technika). „Mým cílem je realizovat oboustranně zajímavý obchod založený na důvěře. Zároveň se snažím, aby mne a mé zákazníky obchod bavil. Protože pokud nás něco baví, děláme to rádi a o to lepší jsou výsledky,“ uvádí Antonín Řezáč.

autor: Tisková zpráva