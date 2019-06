Správa železniční dopravní cesty vybaví úsek Přerov-Česká Třebová evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS

Evropský zabezpečovací systém ETCS získá do poloviny příštího roku další traťový úsek. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila instalaci moderního vlakového zabezpečovače na spojovacím rameni prvního a druhého koridoru z Přerova do České Třebové. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD Praha.

„Systém ETCS přináší řadu výhod, mezi které patří zejména zlepšení plynulosti železniční dopravy při současném zvýšení bezpečnosti provozu. K tomu přispívá i schopnost zařízení v případě potřeby bezpečně zastavit jedoucí vlak,“ uvedl ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl.

V roce 2001 byly zahájeny aktivity směřující k implementaci systému ETCS do podmínek ČR a bylo stanoveno, že další rozvoj rádiových systémů a vlakového zabezpečovacího zařízení se bude ubírat tímto směrem. Realizace pilotního projektu ETCS úrovně 2 (L2) v úseku Poříčany – Kolín byla s využitím finanční podpory z kohezního fondu Evropské unie zahájena v roce 2005, testovací provoz byl spuštěn v roce 2011.

Vyhodnocení zkušeností s implementací ETCS L2 v rámci pilotního projektu se stalo podkladem pro zadání výstavby ETCS v úseku Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko, jejíž realizace byla zahájena v roce 2012. O čtyři roky později pak začala implementace na trati Břeclav – Přerov – Ostrava – Bohumín – Petrovice u Karviné – státní hranice ČR/Polsko.

Součástí právě zahajované stavby je výstavba jednotlivých částí vlakového zabezpečovače ETCS, dálkových optických kabelů a souvisejících technologií. V celém úseku tratě Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo) budou instalovány ve stanicích a na trati nepřepínatelné balízy, které slouží k předávání informací mezi traťovou částí ETCS a palubními vysílačkami umístěnými na stanovišti strojvedoucího.

Řízená oblast je rozdělena do tzv. oblastí RBC (radioblokových centrál). Z nich se do RBC přenášejí informace o traťovém a staničním zabezpečovacím zařízení, stejně jako o zabezpečení přejezdů. To vyžaduje i pokrytí území signálem GSM-R za pomoci základnových stanice (BTS). V rámci této stavby se vybudují tři nové, jedna stávající bude doplněna.

Dále vzniknou dvě nové zemní kabelové trasy v úsecích Přerov – Dluhonice a Olomouc – Velká Bystřice pro připojení nových základnových stanic na centrální část sítě GSM- R. Součástí technologie GSM-R je dále výstavba nových a úprava stávajících neproměnných návěstidel na odbočných tratích podle předpisu SŽDC D1, které budou ovlivněny signálem z nových BTS.

Projekt s názvem ETCS Přerov – Česká Třebová je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Předpokládaná celková výše nákladů dosahuje 385 918 000 Kč bez DPH. Maximální míra podpory EU je 11 889 222 EUR, což představuje zhruba 309 212 537 Kč. Financování z národních zdrojů zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Psali jsme: Správa železniční dopravní cesty: Nehod na železničních přejezdech neubývá Správa železniční dopravní cesty vyřeší střešovické tunely jižní variantou Správa železniční dopravní cesty: Modernizace Negrelliho viaduktu postoupila do další etapy Správa železniční dopravní cesty ukončila modernizaci stanice Karlovy Vary

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva