Státní pozemkový úřad převedl pozemek pro nemocnici v Plané, investice může dosáhnout až jedné miliardy

Odhadované náklady na stavbu dosahují až 1 miliardy korun. Se zahájením výstavby kraj počítá nejpozději do roku 2028. SPÚ od svého vzniku v roce 2013 sehrává klíčovou roli při správě a optimalizaci státního majetku, včetně převodů pozemků pro veřejně prospěšné účely. Tento konkrétní případ bezúplatného převodu pozemku pro výstavbu nemocnice v Plané je součástí širšího úsilí o zlepšení dostupnosti zdravotní péče a zajištění klíčových veřejných služeb v regionu.

„Bezúplatný převod tohoto pozemku je důkazem, že Státní pozemkový úřad hraje aktivní roli v podpoře veřejných investic, které mají přímý dopad na kvalitu života občanů. Jsme rádi, že tímto krokem můžeme přispět k dlouhodobě plánované výstavbě nové nemocnice, která je pro regionální zdravotní péči nezbytná. Tento projekt je důležitý nejen pro obyvatele Plané a širokého okolí, ale i pro zajištění rychlé a dostupné zdravotní péče na celém Tachovsku,“ uvedla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

S Plzeňským krajem, který si o převod pozemku požádal v červnu 2023, uzavřel Státní pozemkový úřad po několika měsících příprav v dubnu loňského roku smlouvu o bezúplatném převodu. Předcházela jí změna územního plánu Plzeňského kraje i města Plané. Převod pozemku, který má klíčový význam pro výstavbu nové nemocnice, muselo nejprve schválit také zastupitelstvo. Projekt nové nemocnice by měl zahrnovat vysoce moderní zařízení se 190 lůžky a významnou měrou by měl přispět k vyřešení akutního nedostatku následné péče v regionu.

„Na převedeném pozemku s dobrou dostupností do města Plzně by podle záměru Plzeňského kraje měly vzniknout lůžka následné péče a zároveň se uvažuje o provozování oddělení jednodenní chirurgie, chirurgické pohotovosti, gynekologie, interní ambulance, sociálně zdravotních lůžek a komplementu, vzniknout by zde mohla také výjezdová základna záchranné služby,“ říká náměstek hejtmana PK pro oblast majetku Martin Záhoř.

Plán podporují starostové na Tachovsku i Sdružení měst a obcí ČR. Tachov s přibližně 50 tisíci obyvateli je jediným městem v kraji bez plnohodnotné nemocnice, a to i přesto, že v posledních letech na Tachovsku vznikla řada průmyslových zón a potřeba zdravotní péče zde výrazně vzrostla.

Převodem pozemku Státní pozemkový úřad podpořil realizaci takto významné investice. Do dubna tohoto roku by Plzeňský kraj měl mít připravenou studii nové nemocnice. Letos chce stihnout také výběr zpracovatele projektu. V případě výstavby by nová nemocnice doplnila stávající kapacity zdravotních zařízení a výrazně zlepšila dostupnost zdravotních služeb v regionu.