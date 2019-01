Středočeský kraj připravil plán, jak bude v letech 2019 a 2020 bojovat proti drogám

Prioritou jsou zejména terénní programy pro snížení zdravotních rizik spojených s užíváním drog (tzn. harm reduction), optimalizace léčby a resocializace, prevence, léčba a minimalizace poruch a nemocí souvisejících s užíváním návykových látek a poruch vznikajících v souvislosti s různými formami závislostního chování. Akční plán bude projednávat ještě zastupitelstvo.

„Vycházíme ze současných zkušeností. Společně s experty jsme vyhodnotili, jaké nástroje protidrogové politiky jsou účinné a přinášejí výsledky, a kde naopak máme rezervy. Na to reagujeme akčním plánem, který určuje konkrétní kroky pro příští dva roky,“ říká radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk (ANO 2011).

Akční plán na období 2019 – 2020 je členěn do následujících intervenčních oblastí:

Oblast koordinace a vzdělávání a primární prevence

Zahrnuje vzdělávání protidrogových koordinátorů, vzdělávání oblastních metodiků pedagogicko-psychologických poraden a školních metodiků prevence, metodická podpora pro zřizovatele škol v oblasti primární prevence, finanční příspěvky školám a školským zařízením na primární prevenci, zajištění vzdělávání žáků středočeských škol.

Oblast harm reduction

Počítá se s udržením stávající sítě K-center, respektive udržení poskytování služeb v K-centrech v rozsahu 5 dní v týdnu, udržení rozsahu terénních programů, reaguje na změny a pohyb na drogové scéně. V období 2019-2020 by mělo kontinuálně pokračovat a rozšiřovat se testování na žloutenku typu B a C a na HIV u klientů adiktologických služeb ve Středočeském kraji. Budou se realizovat programy minimalizace rizik souvisejících s užíváním drog na tanečních akcích, parties, v klubech, na festivalech apod., dále pak pilotní programy harm reduction související s užíváním alkoholu, tabáku, gamblingem. Středočeský kraj se zapojí do reformy psychiatrické péče, a to skrze činnosti tzv. mobilních týmů (služeb zaměřených na komunitní péči o osoby s kombinovaným duševním onemocněním, tedy závislost + další psychiatrická dg.). Dalším krokem je navázání kontaktů s krajským koordinátorem Reformy psychiatrické péče.

Oblast financování

Součástí akčního plánu je vytvořit jednotný dotační titul adiktologických služeb, zpracují se návrhy minimální a optimální varianty financování adiktologických služeb včetně vícezdrojové skladby rozpočtů a objemů výkonů služeb.

Oblast léčba a resocializace

Akční plán počítá s rozšířením sítě pro ambulantní léčbu, zejména v regionech Mladá Boleslav a Kladno. V souvislosti s reformou psychiatrické péče bude podporován vznik ambulantní adiktologické léčby při PN Kosmonosy. Kraj chce podpořit vznik zdravotních služeb pro děti a mladistvé (multidisciplinarita, vzdělávání). V souvislosti s reformou psychiatrické péče bude podporován vznik stacionární léčby v Středočeském kraji. Počítá se i se zajištěním akutní zdravotní péče a diferenciální diagnostiky u osob intoxikovaných návykovými látkami (při rušení provozu ZS). Akční plán zahrnuje podporu vzniku zdravotně – sociálních služeb pro klienty s duální diagnózou (například drogová závislost v kombinaci s patologickým hráčstvím).

autor: Tisková zpráva