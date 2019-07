Superoperator digitalizuje ruční bezobslužné myčky

Po portálových myčkách se společnost Superoperator soustřeďuje také na ruční myčky/boxy. Tento týden byly nově do aplikace zapojeny ruční boxy na Benzině Praha Olšanská. Právě o mycí boxy je velký zájem ze strany zákazníků, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou využívat portálové myčky. Jedná se například o majitele větších vozů, kteří se prostě do myčky nevejdou. Část řidičů zase nemá v kartáčové myčky důvěru a raději se spolehnou na vlastní síly. Podle statistik je v České republice okolo 3 000 myček aut a téměř polovinu z nich tvoří právě mycí boxy.

Zákazník přijede do boxu, v aplikaci si vybere číslo boxu, požadovaný počet kreditů, naskenuje svou SPZ (toto naskenování funguje pouze v boxu, takže není možné zneužití) a ihned se mu částka strhne z platební karty a kredit naběhne. V případě firemních zákazníků na balíčky mytí je mycí box zařazen do programu „FLEET“ – tedy automaticky pro rozpoznání SPZ naskočí 8 minut/kreditů.

Na další mycí boxy - mimo sítě čerpacích stanic Benzina a MOL - se mohou těšit zákazníci také v Českém Krumlově a v Praze na Poděbradské ulici. Zapojení soukromých provozovatelů mycích boxů probíhá ve spolupráci se společností Automax, dodavatele hardware, autokosmetiky a autochemie pro mycí boxy.

O digitalizaci projevují zájem také majitelé a provozovatelé těchto mycích center, kterým zapojení do systému přinese mimo jiné i zjednodušení evidence. V současné době je pro provozovatele mycích center velkou nevýhodou, že nemohou identifikovat zákazníka, který zde své auto myje. Často jsou to totiž klienti firem, které mají nasmlouvaný tarif mytí – určitý počet minut, nebo speciální cenu. Majitelům těchto myček nezbývá nic jiného, než zákazníka identifikovat jiným, většinou administrativně i časově náročným způsobem, což vyžaduje personál/obsluhu na myčce v podstatě nonstop. To u samoobslužných myček samozřejmě zbytečně zvyšuje náklady. Superoperator díky svému řešení nepřináší pouhou digitalizaci, tedy spouštění a platbu myčky přes aplikaci, ale také účinnou a rychlou identifikaci zákazníka na základě jeho SPZ.

Toto řešení je ideální také pro společnosti, které mají svou vlastní ruční myčku jen pro interní použití – např. zemědělská družstva, logistické firmy, dopravní firmy, velké organizace jako je pošta, policie a podobně. Tyto společnosti často potřebují i v rámci organizace interně kontrolovat využití myčky jednotlivými vozidly. Systém Superoperator lze i na ruční boxy nainstalovat s kamerami, takže identifikace zákazníka je automatická hned jak se vozidlo přiblíží do boxu a v tomto případě není nutné skenování SPZ. Majitel myčky má tak možnost výběru, který způsob identifikace je pro něj vhodnější. Samozřejmě při využití kamer řidiči ani nemusí používat chytrý mobilní telefon – identifikace SPZ a spuštění myčky se dá nastavit automaticky.

Každý majitel myčky se tak může rozhodnout, jaké technické řešení rozpoznání chce, jak velká investice to má být, jestli to bude využití jen interně, nebo také externě. Pokud je ruční myčka umístěna například někde ve dvoře, nebo v soukromém areálu, externí zákazníci nemají šanci, jak se o ní dovědět. Díky aplikaci tak majitel může získat více zákazníků a vytěží svou ruční myčku na 100%. Top variantou je možnost navrhnout vlastní aplikaci na míru se svým logem a ve firemních barvách.

autor: Tisková zpráva