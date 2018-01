Tomáš Tomeček letos se svou závodní tatrou dojel do Dakaru pro stříbrnou trofej

Stále populárnější dálková soutěž Africa Eco Race, která navazuje na původní africkou rallye Dakar, byla svědkem výjimečného výkonu jezdce týmu Promet/Czechoslovak Group Tomáše Tomečka. Ten dovedl svůj závodní speciál Tatra T 815 s originálním tatrováckým dvanáctiválcovým motorem do cíle v Dakaru na druhém místě a na devátém mezi všemi automobily (osobní vozy i kamiony dohromady). Jeho výborný výsledek je ještě umocněn faktem, že se rozhodl jako vůbec první kamioňák v historii dakarských dálkových soutěží vyrazit do závodu zcela sám bez dalších členů posádky a tuto výzvu zvládl více než se ctí.

Tomáš Tomeček se závodu Africa Eco Race zúčastnil po osmé v řadě, a sám v kabině své tatry musel bojovat se silnou konkurencí včetně jednoho z nejlepších současných jezdců dálkových soutěží Gerarda De Rooye na Ivecu. O složitosti a náročnosti závodu svědčí i fakt, že jej dokončilo jen 60 procent účastníků. „Byl to jeden z nejpovedenějších závodů, jaké jsem v Africe zažil, nejen co do výsledku, ale i po pořadatelské a organizační stránce. Zároveň to byl pro jezdce zatím asi ten nejobtížnější,“ řekl Tomáš Tomeček. O to cennější je stříbrný stupínek v cíli.

Podle svých slov Tomáš Tomeček toužil už mnoho let vyrazit do závodu v kabině sám. Letos si to splnil. Přitom nemohl čerpat ze zkušeností jiných, protože nikdo před ním něco takového nezkusil. K navigaci používal stejný roadbook, jaký mají na svých strojích motorkáři: „Zjistil jsem, že motorkáři to mají úplně jinak, jsou daleko svobodnější. Moc se mi to líbilo, tohle jsem si vždycky přál,“ vysvětlil Tomáš Tomeček a naznačil, že by do příštího závodu znovu rád vyrazil sám. Pokud byl někdo před závodem k Tomečkovu „sólu“ skeptický, tak od druhé etapy, kdy se probojoval z devátého místa na druhé, nenechal svými předními umístěními nikoho na pochybách, že je ostříleným veteránem dálkových rallye.