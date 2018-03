Toulcův dvůr: Velikonoční jarmark pro všechny generace

Na jarmark přijedou i ti, kteří pečou pečivo z ručně mleté mouky, udivují krásně zdobenými a chutnými perníky, autorskými originálními výrobky či báječnými domácími klobásami a sýry všeho druhu. Pro malé i dospělé návštěvníky jsou připraveny tvořivé dílničky v nichž si mohou vyrobit třeba pomlázku, řehtačku nebo píšťalku, či se zúčastnit pohybových her. Setkání zpříjemní divadelních, hudební a taneční vystoupení.

Na závěr našeho jarního setkání s probouzející se přírodou a velikonočními zvyky se uskuteční každoroční společné vynešení Smrti či Morany a přinesení jara. Tento starodávný zvyk se uskuteční v 17:10 hodin. Večer naváže ještě, v rámci akce „Hodina pro Zemi“, temná prohlídka Toulcova dvora.

Staročeský velikonoční jarmark má v Toulcově dvoře dlouholetou tradici. Vždy je připravován v duchu staročeských jarmarků, tak aby se malí i dospělí návštěvníci cítili dobře a příjemně velikonočně se naladili.

Historický dvůr a barokní stáje se v tento den obléknou do svátečního a prostory zaplní řemeslníci a prodejci tradičního i velikonočního zboží - jako jsou kraslice a velikonoční dekorace, perníčky, mazance, beránky, jidáše a mnoho dalších lahůdek. Zájemci budou mít samozřejmě možnost si nakoupit i koření, různé domácí čabajky, klobásy, sýry, sušené ovoce, bylinné koupelové soli, ručně vyráběná mýdla, keramiku, autorská originální trička, hračky …. Nebudou chybět ani teplé a studené nápoje - kvalitní káva, mošty, pivo, víno, medovina a pro děti horké jablíčko.

Akce však není jen o nákupech. Připravené tvořivé dílny nabídnou malým i velkým návštěvníkům možnost vyrobit si pomlázku, řehtačku, píšťalku nebo jiný předmět vztahující se k Velikonocům. Příjemným zážitkem je výroba a pečení ptáčka z kynutého těsta. Všechny tyto hodnotné výrobky si mohou návštěvníci odnést domů. Zajímavé je i společné zdobení velikonočního stromu. Samozřejmostí bývají pohybové hry. Ani letos tomu nebude jinak. V sadu bude čekat další setkání s naším maskotem Strejčkem Mílou a jeho velikonočními hrami a hádankami.

Během pestrého programu si mohou děti i dospělí poslechnout a zazpívat s folklorními soubory jarní písničky, shlédnout pohádky či vstoupení žongléra a kouzelníka.

„Jaro přijdou přivítat dětské i dospělé folklorní soubory. Celý den se budou na pódiu střídat děti z MŠ Semínko z Toulcova dvora či MŠ Horolezecká, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, soubor Děcka ze Skoronic z jižní Moravy a dětské lidové soubory Vonička a Vrbina. A jarem budou vonět i pohádky. Představí se Divadla „Matky Vackové“ a „Pruhované panenky“. Obě divadla jsou z Prahy. Těšit se můžete i na kouzelníka a kejklíře a společné zdobení velikonočního stromu“ říká hlavní koordinátorka Akcí v Toulcově dvoře Marie Moravcová

„K Velikonocím neodmyslitelně patří kraslice, pestré a různými technikami zdobená vejce. Zdobení se krajově různí a je velmi pěkné sledovat, jak taková krása vzniká. Zájemci budou mít možnost sledovat tradiční i jiné způsoby zdobení. Některé malérečky mají i připravenu dílničku, kde bude možnost si různé techniky vyzkoušet.“ prozrazuje dále Marie Moravcová

„Zájemci budou mít možnost vyrobit si svou vlastní Moranku, tak jak to činívali Pražané až do druhé světové války. Na Smrtnou neděli se všichni těšili, protože se konečně mohli zbavit zimy, která představovala potíže spojené s nemocemi, umíráním a dalšími nepříjemnostmi. Proto se na ní důkladně připravovali. Celý týden před Smrtnou nedělí vyráběli v každé domácnosti - malí i dospělí - své vlastní Morany, které pak s velkou radostí hodili do potoka Botiče. Ano, Pražené jezdili o Smrtné neděli na mši do kostela v Hostivaři, protože byla poblíž tekoucí voda - Botič. A tak jako nám dnes, tak i v minulosti voda v Botiči odnášela Smrtky - Morany, aby konečně mohlo převzít vládu jaro. Majitelé malých Moranek se pak sami mohou rozhodnout, zda si výrobek ponechají, aby si ozdobili jarní okno či stůl nebo ho hodí do vody, aby uplaval s naší velkou Smrtkou, kterou společně s vámi vyneseme a budeme si přát, aby s ní odešlo všechno špatné. Zpět do dvora přineseme jaro. Tento tradiční obřad se uskuteční v 17:10 hodin.“ zve návštěvníky k účasti Marie Moravcová

Více informací o akci naleznete na: http://toulcuvdvur.cz

autor: Tisková zpráva